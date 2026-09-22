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3 bin yıl sonra gün yüzüne çıktı! Hattuşa'da Kadeş Barış Antlaşması'nın eksik parçası bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'daki Hitit başkenti Hattuşa'da bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğunun belirlendiğini bildirdi.

3 bin yıl sonra gün yüzüne çıktı! Hattuşa'da Kadeş Barış Antlaşması'nın eksik parçası bulundu

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik hükümlere ait satırlar içeren Kadeş Barış Antlaşması'na yönelik keşfi duyurdu.

Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Barışın binlerce yıllık izini Anadolu'nun toprağında bulduk. Çorum Hattuşa'daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça, antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor."

Paylaşımında Filistin'de yaşananlara da değinen Ersoy, "Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, keşifte emeği geçen kazı ekibini ve bilim insanlarını tebrik etti.

BİR YIL SÜREN İNCELEMEYLE BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tablet parçası kazı çalışmalarında Büyükkale'deki "E" binası yakınlarında bulundu.

Bir yüzü korunmuş olan çivi yazılı parça üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca detaylı bilimsel incelemeler yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda parçanın, Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi.

Yeni buluntuda, antlaşmanın 12-20. maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik muamelesini düzenleyen hükümlere ait satırlar yer alıyor.

Kırık ve eksik bölümleri bulunan metnin okunabilen kısımlarında Mısır ve Hatti ülkelerinden kaçan kişilerden söz edilirken, evlerin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler de bulunuyor.

ANTLAŞMANIN HATTUŞA'DAKİ İZLERİNE YENİ BİR PARÇA EKLENDİ

Kadeş Barış Antlaşması'nın Mısırca metni, Mısır'daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Akadça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa'da 1906-1912 yılları arasındaki ilk dönem kazılarında ortaya çıkarıldı.

Daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi koleksiyonlarında yer alıyor.

Yeni keşif, antlaşmanın Hattuşa'daki kil tablet nüshalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyor. Büyükkale'de sürdürülen kazılarda, antlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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