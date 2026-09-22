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Amcasından kalan kasadan servet çıktı! 58 milyon TL elinin altında ama dokunamıyor

İtalya'da 51 yaşındaki bir adam, hayatını kaybeden amcasının miras işlemleri sırasında banka kasasını açtığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Yıllardır kasada saklanan 2 milyar İtalyan liretinin bugünkü nominal karşılığı 1 milyon euroyu aşıyor. Ancak servet değerindeki banknotların artık tedavülde olmaması, mirasçıyı karmaşık bir hukuk mücadelesinin içine soktu.

Amcasından kalan kasadan servet çıktı! 58 milyon TL elinin altında ama dokunamıyor
Gökçen Kökden

Cuneo'da yaşayan ve aslen Vicenzalı olduğu belirtilen 51 yaşındaki Stefano P., bekar ve çocuğu olmayan dayısının/amcasının ölümünün ardından miras işlemleriyle ilgilenmeye başladı.

Banka hesapları ve diğer varlıkların tespiti sırasında, hayatını kaybeden yakınının BPER Banca'daki bir şubede kiraladığı banka kasasının da bulunduğu ortaya çıktı.

Amcasından kalan kasadan servet çıktı! 58 milyon TL elinin altında ama dokunamıyor 1

Kasa açıldığında ise yıllardır kimsenin dokunmadığı büyük miktarda nakit parayla karşılaşıldı: Farklı kupürlerde 2 milyar liretin üzerinde eski İtalyan banknotu.

BUGÜNKÜ KARŞILIĞI 1 MİLYON EUROYU AŞIYOR

İtalya'nın euroya geçişinde belirlenen sabit kur 1 euro karşılığında 1.936,27 liretti. Bu oran üzerinden yapılan matematiksel hesaplamada 2 milyar liret yaklaşık 1 milyon 33 bin euroya karşılık geliyor. Ancak hesap makinesindeki karşılık ile paranın bugün gerçekten bozdurulabilmesi aynı şey değil.

Stefano'nun banknotları euroya çevirmek istemesi üzerine ticari banka işlemi gerçekleştirmedi ve konu eski liretlerin değişiminden sorumlu İtalya Merkez Bankası'na taşındı. Buradan da değişim süresinin sona erdiği gerekçesiyle olumsuz yanıt geldiği aktarıldı.

Böylece kasadan çıkan ve kağıt üzerinde milyon euroluk değere sahip olan servetin nakde çevrilip çevrilemeyeceği tartışmalı hale geldi.

HER ŞEY TARİHLERE DAYANIYOR

Amcasından kalan kasadan servet çıktı! 58 milyon TL elinin altında ama dokunamıyor 2

İtalya'da liret ve euronun birlikte kullanıldığı geçiş dönemi 28 Şubat 2002'de sona erdi. Eski banknot ve madeni paraların euroya dönüştürülmesi için ise daha uzun bir süre tanınmıştı. Başlangıçta liretlerin değiştirilmesi için son tarih 28 Şubat 2012 olarak belirlenmişti. Ancak 6 Aralık 2011'de çıkarılan düzenlemeyle bu süre erkene çekilerek liretlerin dönüşüm hakkının sona erdiği kabul edildi.

MİRASÇININ UMUDU HUKUKİ YORUMDA

Stefano ret yanıtının ardından eski liretlerin euroya dönüştürülmesi konusunda vatandaşlara destek verdiğini belirten Associazione Italia adlı kuruluşa başvurdu. Mirasçı tarafının hukuki yaklaşımının merkezinde İtalyan Medeni Kanunu'nun 2935. maddesi bulunuyor.

Söz konusu hüküm, genel olarak zamanaşımı süresinin hakkın kullanılabilir hale geldiği günden itibaren işlemeye başlamasını düzenliyor. Mirasçı tarafı bu nedenle 10 yıllık sürenin 2002'den itibaren değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Savunulan görüşe göre Stefano'nun banknotların varlığından ancak birkaç hafta önce banka kasasının açılmasıyla haberdar olması nedeniyle zamanaşımı açısından paranın fiilen bulunduğu tarih dikkate alınmalı.

Bunun kabul edilip edilmeyeceğini ise hukuki süreç belirleyecek. İtalya Merkez Bankası'nın yaklaşımı ise liretlerin değiştirilmesine ilişkin sürenin dolduğu yönünde. Ayrıca kaynaklarda, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde eski ulusal para birimlerinin hala değiştirilebildiğine dikkat çekilerek İtalya'daki uygulamanın farklılığı da tartışılıyor.

KASADAKİ PARALAR TEK TEK İNCELENECEK

Milyon euroluk hesabın gerçeğe dönüşmesinin önünde yalnızca zamanaşımı tartışması bulunmuyor.

Kasadan çıkanların ayrıntılı envanterinin hazırlanması, banknotların kupürlerinin belirlenmesi ve aralarında madeni para, devlet tahvili veya mevduat sertifikası gibi farklı varlıkların bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Banknotların gerçekliği ve fiziksel durumunun da incelenmesi bekleniyor.

Miras vergisi açısından da 2 milyar liretin sabit kur üzerinden doğrudan 1 milyon euro olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayabileceği belirtiliyor. Mirasın gerçek ekonomik değeri belirlenirken paranın bugün nakde çevrilebilirliği veya piyasa değerinin dikkate alınması gündeme gelebilir.

EUROYA ÇEVRİLEMEZSE KOLEKSİYON DEĞERİNE BAKILACAK

Resmi yoldan euroya dönüşüm mümkün olmazsa banknotlar tamamen değersiz hale gelmek zorunda değil. Bu kez devreye nümismatik, yani eski para koleksiyonculuğu piyasası girebilir.

Uzmanlar ve müzayede evleri aracılığıyla banknotların basım yılı, serisi, nadirliği ve korunma durumuna göre ayrı ayrı değerleme yapılması mümkün. Dolayısıyla kasadaki 2 milyar liretin nominal karşılığı 1 milyon euroyu geçse de koleksiyon piyasasında ne kadar edebileceği ancak ayrıntılı incelemenin ardından anlaşılabilir.

Cuneo'daki miras vakasının nasıl sonuçlanacağı ise hukuki süreç sonunda netleşecek. Kasada onlarca yıl boyunca fiziksel olarak korunan 2 milyar liretin yeniden kullanılabilir bir servete mi dönüşeceği, yoksa yalnızca koleksiyon değeri taşıyan eski banknotlar olarak mı kalacağı henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya dava miras
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