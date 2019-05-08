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3 çocuğunu öldüren anneden şoke eden sözler: Hatırlamıyorum

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YAŞAM  | 08.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Adana'da, çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'u (4) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin (27) tutuklu yargılanmasına başlandı. Cice, duruşmadaki savunmasında, "Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çocuklarım, dünyada en büyük varlığımdı. Bilinçli yapmadım" dedi.

3 çocuğunu öldüren anneden şoke eden sözler: Hatırlamıyorum

Olay, 21 Ekim 2018'de, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Çok fazla harcama yaptığı için çiftçi eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı öne sürülen Selma Cice, evinde, çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra kendi bileklerini de keserek, intihar girişiminde bulundu. Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve Cabbar Cice'ye haber verdi. Düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp, evine geldi. Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu boğazları kesilmiş, eşini ise bilekleri kesilmiş olarak kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Selma Cice'yi ağır yaralı olarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anneleri tarafından katledilen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice'nin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından polise verdiği ilk ifadede, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım, zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın, diye onları da öldürdüm" dedi.

Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Selma Cice, polisteki ifadesini tekrarladı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cice hakkında 'çocuklarını kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

Tutuklu sanık Selma Cice'nin, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenesinde, cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen Cice, savunmasında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, bu yüzden sürekli intihar etmeyi düşündüğünü ve depresyona girdiğini öne sürdü. Cice, "Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çocuklarım, dünyada en büyük varlığımdı. Bilinçli yapmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Selam Cice'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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