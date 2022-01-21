Sebzeyle tatlı yapılmaz diyenlere: 3 farklı ıspanaklı tatlı tarifi
Ispanak faydalı bir sebze olarak biliniyor ve her fırsatta çocuklara ve büyüklere tavsiye ediliyor. Peki ya çocuğunuz ıspanak yemeğini sevmiyorsa? Merak etmeyin şimdi vereceğimiz tariflerle ıspanağa bayılacak çünkü bunlar yemek değil tatlı! Siz de ıspanağın tatlılara ne kadar yakıştığını henüz deneyimlemediyseniz ve yeni tarifler arayışındaysanız bu 3 tatlı tarifi tam size göre! Gelin birlikte inceleyelim.
MALZEMELER
Yarım bağ ıspanak
4 yumurta
1 su bardağı toz şeker
3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 yumurtanın sarısı
Ispanakları haşlayıp süzün ve blender kullanarak püre yapın.
Bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın.
Sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip çırpmaya devam edin.
Ispanak püresini de ekleyip karıştırın.
Krep hamurundan alıp tavada spatula ile çevirerek pişirin.
Muhallebi için toz şeker, vanilya, süt, yumurta sarısı ve unu karıştırarak pişirin.
Pişirdiğiniz krepleri 20 santimetrelik pasta kalıbıyla kesin.
Krep ve muhallebiyi sırasıyla bir kat krep, bir kat muhallebi gelecek şekilde üst üste koyun.
MALZEMELER
4 yumurta
1 çay bardağı ıspanak püresi
1,5 çay bardağı irmik
1,5 çay bardağı un
1,5 çay bardağı şeker
1,5 çay bardağı sıvı yağ
1,5 çay bardağı yoğurt
ŞERBETİ İÇİN
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Yumurta ve şekeri çırpın.
Diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.
Karışımı 190 derecelik fırında pişirin.
Şurubunu kaynatın.
3 su bardağı süt
1 paket vanilya
10 adet ıspanak yaprağı
1 çay bardağı toz şeker
1,5 çay bardağı irmik
ÜZERİ İÇİN
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
1 çorba kaşığı kakao
1/4 su bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Ispanakları suyla haşlayarak püre yapın.
Süt, şeker, nişasta, vanilya ve irmiği pişirin.
Cam tepsiye dökün. Buzdolabında soğutun.
Kakao, un, süt ve şekeri karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin ve çikolatayı ekleyin.
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