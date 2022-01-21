Sebzeyle tatlı yapılmaz diyenlere: 3 farklı ıspanaklı tatlı tarifi

Ispanak faydalı bir sebze olarak biliniyor ve her fırsatta çocuklara ve büyüklere tavsiye ediliyor. Peki ya çocuğunuz ıspanak yemeğini sevmiyorsa? Merak etmeyin şimdi vereceğimiz tariflerle ıspanağa bayılacak çünkü bunlar yemek değil tatlı! Siz de ıspanağın tatlılara ne kadar yakıştığını henüz deneyimlemediyseniz ve yeni tarifler arayışındaysanız bu 3 tatlı tarifi tam size göre! Gelin birlikte inceleyelim.

ISPANAKLI KREP PASTA TARİFİ

MALZEMELER

Yarım bağ ıspanak

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

MUHALLEBİSİ İÇİN

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

Ispanakları haşlayıp süzün ve blender kullanarak püre yapın.

Bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın.

Sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip çırpmaya devam edin.

Ispanak püresini de ekleyip karıştırın.

Krep hamurundan alıp tavada spatula ile çevirerek pişirin.

Muhallebi için toz şeker, vanilya, süt, yumurta sarısı ve unu karıştırarak pişirin.

Pişirdiğiniz krepleri 20 santimetrelik pasta kalıbıyla kesin.

Krep ve muhallebiyi sırasıyla bir kat krep, bir kat muhallebi gelecek şekilde üst üste koyun.

Toz Antep fıstığı ile süsleyerek sunabilirsiniz.

ISPANAKLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

4 yumurta

1 çay bardağı ıspanak püresi

1,5 çay bardağı irmik

1,5 çay bardağı un

1,5 çay bardağı şeker

1,5 çay bardağı sıvı yağ

1,5 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 dilim limon

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın.

Diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.

Karışımı 190 derecelik fırında pişirin.

Şurubunu kaynatın.

Ilık şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

ISPANAKLI İRMİK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı süt

1 paket vanilya

10 adet ıspanak yaprağı

1 çay bardağı toz şeker

1,5 çay bardağı irmik

1 çorba kaşığı nişasta

ÜZERİ İÇİN

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 çorba kaşığı kakao

1/4 su bardağı toz şeker

50 g bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

Ispanakları suyla haşlayarak püre yapın.

Süt, şeker, nişasta, vanilya ve irmiği pişirin.

Cam tepsiye dökün. Buzdolabında soğutun.

Kakao, un, süt ve şekeri karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin ve çikolatayı ekleyin.

Sosu irmik tatlısının üzerine gezdirin.



