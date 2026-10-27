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Fırına verin, üzerini açmayın! Fırında tavuklu pilavın pratik tarifi

Hem tavuk hem pilav hazırlamak isteyenlere pratik bir alternatif sunan fırında tavuklu pilav, az malzemeyle hazırlanması ve tek kapta pişmesiyle öne çıkıyor. Üstelik tarifin en önemli püf noktası, pişirme sırasında fırın kabının kapağını açmamak! İşte fırında tavuklu pilav tarifi...

Fırına verin, üzerini açmayın! Fırında tavuklu pilavın pratik tarifi
Mynet
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi -
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

İngilizcede 'No-Peek Chicken' adıyla bilinen bu yemek, pirinç, tavuk eti ve kremalı çorba bazlı bir sosla hazırlanan pratik bir fırın yemeğidir. Tarifin adındaki 'no-peek' ifadesi, pişirme sırasında kabın üzerini açıp yemeği kontrol etmemek anlamına geliyor.

Pirinç, tavuk suyu ve kremalı sosla birlikte fırında pişerken tavuk etinin suyu ve baharatların aroması yemeğe geçiyor. Alüminyum folyo ile sıkıca kapatılan kapta oluşan buhar, pirincin yumuşamasına ve tavukların pişmesine yardımcı oluyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 adet büyük tavuk göğsü (yaklaşık 900 gram)
  • 2 kutu kremalı tavuk çorbası (her biri yaklaşık 300 gram)
  • 2 su bardağı az tuzlu tavuk suyu
  • 1 paket soğanlı baharat karışımı
  • 2 çay kaşığı tavuk baharatı veya isteğe göre kekik, karabiber ve tatlı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • İnce kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
  • Fırın kabını yağlamak için az miktarda sıvı yağ

TARİF

  • 1. Fırını hazırlayın:
  • Fırını 175-180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Yaklaşık 23x33 santimetre ölçülerinde, 3 litrelik bir fırın kabını hafifçe yağlayın.
  • 2. Pirinçli karışımı hazırlayın:
  • Pirinci fırın kabına alın. Kremalı tavuk çorbasını ve tavuk suyunu ekleyerek malzemeler iyice karışana kadar karıştırın. Karışımı kabın tabanına eşit şekilde yayın.
  • 3. Tavukları yerleştirin:
  • Tavuk göğüslerini yatay olarak ikiye kesin. Böylece parçaların kalınlıkları birbirine yaklaşır ve daha eşit pişmeleri kolaylaşır. Tavukları baharatlarla tatlandırıp pirinçli karışımın üzerine yerleştirin.
  • 4. Soğanlı baharat karışımını ekleyin:
  • Soğan çorbası karışımını tavukların üzerine ve bir miktar pirincin üzerine eşit şekilde serpin. Hazır karışımlar tuzlu olabileceği için ilave tuz kullanırken dikkatli olun.
  • 5. Kabın üzerini sıkıca kapatın:
  • Fırın kabının üzerini alüminyum folyoyla hava kaçırmayacak şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 60-70 dakika pişirin. Pişirme süresi fırına, tavuk parçalarının kalınlığına ve kullanılan pirincin türüne göre değişebilir.
  • 6. Piştikten sonra servis edin:
  • Tavukların iç sıcaklığının en az 74 dereceye ulaştığını kontrol edin. Pirinç yumuşadıktan sonra kabı fırından çıkarın. Üzerini dikkatlice açın ve pilavı çatalla hafifçe karıştırın. Dilerseniz kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak servis edin.

Fırına verin, üzerini açmayın! Fırında tavuklu pilavın pratik tarifi 1

FIRINDA TAVUKLU PİLAV YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Fırın kabının üzerini açmayın: Tarifin temel mantığı, buharın içeride kalmasını sağlamaktır. Ancak pişirme süresi sonunda yemeğin pişip pişmediği mutlaka kontrol edilmelidir.

Tavukları eşit kalınlıkta kesin: Böylece bazı parçaların kuruması, bazılarının ise çiğ kalması önlenebilir.

Tuz oranını ayarlayın: Tavuk suyu ve baharat karışımı yüksek miktarda tuz içerebilir.

Pirinç çeşidini göz önünde bulundurun: Hızlı pişen pirinç ile geleneksel pirincin ihtiyaç duyduğu süre ve sıvı miktarı aynı olmayabilir.

Tavuğun tamamen piştiğinden emin olun: Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 74 derece olmalıdır.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
tavuk Pratik yemek tarifleri pirinç pilavı
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