Fırına verin, üzerini açmayın! Fırında tavuklu pilavın pratik tarifi

İngilizcede 'No-Peek Chicken' adıyla bilinen bu yemek, pirinç, tavuk eti ve kremalı çorba bazlı bir sosla hazırlanan pratik bir fırın yemeğidir. Tarifin adındaki 'no-peek' ifadesi, pişirme sırasında kabın üzerini açıp yemeği kontrol etmemek anlamına geliyor.
Pirinç, tavuk suyu ve kremalı sosla birlikte fırında pişerken tavuk etinin suyu ve baharatların aroması yemeğe geçiyor. Alüminyum folyo ile sıkıca kapatılan kapta oluşan buhar, pirincin yumuşamasına ve tavukların pişmesine yardımcı oluyor.
Fırın kabının üzerini açmayın: Tarifin temel mantığı, buharın içeride kalmasını sağlamaktır. Ancak pişirme süresi sonunda yemeğin pişip pişmediği mutlaka kontrol edilmelidir.
Tavukları eşit kalınlıkta kesin: Böylece bazı parçaların kuruması, bazılarının ise çiğ kalması önlenebilir.
Tuz oranını ayarlayın: Tavuk suyu ve baharat karışımı yüksek miktarda tuz içerebilir.
Pirinç çeşidini göz önünde bulundurun: Hızlı pişen pirinç ile geleneksel pirincin ihtiyaç duyduğu süre ve sıvı miktarı aynı olmayabilir.
Tavuğun tamamen piştiğinden emin olun: Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 74 derece olmalıdır.
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