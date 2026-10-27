Dışı altın gibi kızarıyor, içi pamuk gibi kalıyor! Kusursuz ekmek tarifi

Briyoş, Fransız mutfağına özgü, yumurta, süt ve tereyağı bakımından zengin bir ekmek çeşididir. Klasik ekmeklere göre daha yumuşak, hafif tatlı ve yoğun aromalı bir yapıya sahiptir. Hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilmesi, briyoşu mutfakta çok yönlü bir seçenek haline getirir.

Kahvaltı sofralarında reçel ve tereyağıyla servis edilebilen briyoş, Fransız tostu yapımında da sıkça tercih edilir. Ayrıca hamburger, tavuk sandviçi ve farklı sandviç tarifleri için de ideal bir ekmektir.

Bu tarifle iki adet briyoş ekmeği hazırlayabilirsiniz:

MALZEMELER 450 gram tuzsuz tereyağı değil, 225 gram tuzsuz tereyağı

120 ml tam yağlı süt

1 yemek kaşığı instant veya aktif kuru maya

65 gram toz şeker

6 adet büyük boy yumurta

680 gram çok amaçlı un

2 çay kaşığı tuz

Kalıpları yağlamak için tereyağı veya sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su

Not: Orijinal tarifteki tereyağı miktarı 225 gramdır. Hamurun başarılı olması için tereyağının oda sıcaklığında, yumuşamış ancak erimemiş olması önemlidir.

TARİF 1. Hamuru hazırlayın: Ilık veya oda sıcaklığındaki sütü, mayayı ve şekeri mikser kabına alın. Karışımı yaklaşık 5 dakika bekletin. Yüzeyde kabarcıklar oluşmaya başladığında yumurtaları ekleyip çırpın.

Ardından unu ve tuzu ilave edin. Hamur kancasıyla düşük devirde yaklaşık 2 dakika karıştırarak malzemelerin birleşmesini sağlayın.

2. Tereyağını azar azar ekleyin: Mikserin hızını orta seviyeye çıkarın. Yumuşamış tereyağını küçük parçalar halinde, her parçanın hamura büyük ölçüde karışmasını bekleyerek ekleyin.

Tüm tereyağı eklendikten sonra hamuru yaklaşık 5 dakika daha yoğurun. Hamur pürüzsüz, esnek ve hafifçe sallanan bir kıvama gelmelidir. Briyoş hamurunun klasik ekmek hamuru gibi sert bir top oluşturması gerekmez.

3. Hamuru mayalanmaya bırakın: Hamurun üzerini kapatın ve ılık bir ortamda yaklaşık 1-1,5 saat bekletin. Hamur hacmini yaklaşık iki katına çıkardığında ilk mayalanma tamamlanmış demektir.

Dilerseniz bu aşamada hamuru buzdolabına alarak bir gece dinlendirebilirsiniz. Soğuk hamuru şekillendirmek daha kolay olabilir.

4. Hamura şekil verin: İki adet 20 x 10 santimetre ölçülerindeki baton kek kalıbını yağlayın. Hamuru hafifçe unlanmış tezgâha alın ve yaklaşık 18 x 25 santimetre boyutlarında bir dikdörtgen oluşturun.

Hamuru 12 eşit parçaya bölün ve her parçayı yuvarlayarak top haline getirin. Her kalıba altışar hamur topu yerleştirin. Parçaları hafif şaşırtmalı dizerek ekmeğe örgülü bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Kalıpların üzerini gevşekçe kapatın ve hamurları 1,5-2 saat daha mayalandırın. Hamurlar kabarıp kalıbın kenarına yaklaşınca pişirmeye hazır hale gelir.

5. Fırında pişirin: Fırını önceden 175 dereceye ayarlayın. Yumurta sarısını bir yemek kaşığı suyla çırpın ve mayalanan hamurların üzerine fırçayla sürün.

Briyoşları yaklaşık 35-40 dakika, üstleri altın sarısı rengini alana kadar pişirin. İç sıcaklık ölçer kullanıyorsanız ekmeğin merkezinin yaklaşık 88 dereceye ulaşması piştiğini gösterir.

Fırından çıkan ekmekleri kalıplarında 5 dakika beklettikten sonra çıkarın ve tel ızgara üzerinde tamamen soğumaya bırakın. Dilimlemeden önce yaklaşık 2-2,5 saat soğumaları, iç dokularının daha iyi oturmasına yardımcı olur.

BRİYOŞ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tereyağını eritmeyin: Tereyağı yumuşak olmalı ancak sıvı hale gelmemelidir. Küçük parçalar halinde eklemek, hamura daha iyi karışmasını sağlar.

Mayalanma süresini takip edin: Ortamın sıcaklığı mayalanma süresini değiştirebilir. Yalnızca saate değil, hamurun hacmine ve görünümüne de dikkat edin.

Yumurta sarısıyla parlaklık kazandırın: Pişirmeden önce sürülen yumurta sarısı, briyoşun üzerinin parlak ve iştah açıcı bir altın rengi almasına yardımcı olur.

Dilimlemeden önce soğutun: Ekmeği fırından çıkar çıkmaz kesmek, yumuşak iç dokusunun ezilmesine neden olabilir. Tamamen soğumasını bekleyin.

BRİYOŞ EKMEĞİ NASIL SAKLANIR?

Briyoş ekmeğini tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta veya ekmek poşetinde saklayabilirsiniz. Daha uzun süre muhafaza etmek isterseniz dilimleyerek dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Önceden hazırlık yapmak isteyenler, hamuru ilk mayalanmadan sonra buzdolabında bir gece bekletebilir. Ertesi gün hamuru şekillendirip ikinci mayalanmayı tamamladıktan sonra pişirebilir.

Kahvaltıdan tatlıya pek çok tarifte kullanılabilen briyoş, evde hazırlanan ekmeklere farklı bir lezzet katmak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor.

Tereyağının aroması, yumurtanın zenginliği ve yumuşacık dokusuyla bu Fransız klasiği, sofralarda hem sade hem de farklı tariflerle değerlendirilebilir.

AFİYET OLSUN!