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Birbirinden lezzetli 3 pratik tuzlu kek tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

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Temel malzemeleri un ve süt olan keklerin yapılışları da oldukça basit. Ancak her ne kadar pratik tariflere sahip olsalar da keklerin kabarma ve pişme işlemleri sırasında kesinlikle dalgınlığa gelinmemelidir. Üzüm, tarçın, portakal, patates ve yüzlerce farklı besin kullanılarak yapılabilen kekler, tüketenler için geniş bir tercih yelpazesi sunmuş oluyor. Bunlar arasında tuzlu olanları tercih ediyorsanız rahatça hazırlayabileceğiniz pratik kek tarifleri bulunuyor.

Birbirinden lezzetli 3 pratik tuzlu kek tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Çay saatlerinde masa üstlerinden eksik olmayan tatlı keklerin yerini tuzlu kekler alabiliyor. Özellikle şekere karşı duyarlılığı olan insanların sıklıkla tercih ettiği tuzlu kekin sayısız farklı tarifi bulunuyor. Bu tarifler arasında en pratik ve en lezzetli olan 3 farklı tuzlu kek tarifi karşınızda...

3 FARKLI PRATİK TUZLU KEK TARİFİ

1. PEYNİRLİ KEK

GEREKEN MALZEMELER:

  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/4 demet maydanoz
  • Çeyrek demet dereotu
  • 250 gram orta yağlı beyaz peynir
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 tane yumurta
  • Yarım su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI:

  • Peyniri çatal ile ezerek veya rendeleyerek tarife başlayın.
  • İyi yıkanmış dereotunu ve maydanozu ince ince kıyın.
  • Derin bir kaba yumurtaları kırdıktan sonra zeytinyağını ve yoğurdu ekleyin.
  • Daha sonra üzerine beyaz peyniri, kabartma tozunu ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Un ve tuzu azar azar ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın.
  • Kek kalıbına tereyağ sürün ve harcını dökün.
  • Spatulayla üzerini düzeltin ve önceden ısıtılan 180 santigrat derecede fırına sürün.
  • 30 dakika pişirdikten sonra dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz.

ZEYTİNLİ KEK

GEREKEN MALZEMELER:

  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 100 gram çekirdeksiz zeytin
  • 1.5 çay bardağı tereyağı
  • 4 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2.5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir
  • 1 su bardağı süt

YAPILIŞI:

  • Derin bir kaba kırdığınız yumurtaların üzerine erimiş tereyağı ve sütü ekleyin.
  • Çırpmaya devam ederken peynirleri ve zeytinleri ekleyin.
  • Kıvamını tutturmak için unu azar azar ekleyin.
  • Sonra kabartma tozu ve baharatları ekleyin.
  • 180 santigrat derecedeki fırına yağlanmış kek kalıbı içerisinde harcınızı pişirin.
  • Pişirdikten sonra dilimleyerek tadını çıkarın.

PATATESLİ KEK

GEREKEN MALZEMELER:

  • 1 çay bardağı kaşar peyniri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 6 adet orta boy patates
  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI:

  • Patatesleri soyduktan sonra ince ve yuvarlak şekilde doğrayın.
  • Bir kapta tuz ile harmanlayın ve suyu çıkana kadar bekleyin.
  • 15 dakika sonra suyu süzün ve karabiber serpin.
  • Başka bir kapta yumurtaları, sütü, unu, zeytinyağı, yoğurt ve kaşar peynirini karıştırın.
  • İyi yağladığınız bir kalıba patates dilimlerini dizin.
  • Patates dilimleri üzerine harçtan bir miktar dökün ve kat kat çıkın.
  • Sonra 180 santigrat derecede keki 30-40 dakika pişirin.
  • Dinlendirdikten sonra dilimleyerek tüketebilirsiniz.
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