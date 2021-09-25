Bu mezeler artık sofranızın baş köşesinde yer alacak! Ünlü şefin birbirinden harika yoğurtlu meze tarifleri

Mutfağın şahı olan mezelerden açık ara en çok tüketilenleri yoğurtlu mezeler gibi duruyor. İş seçim yapmaya gelince siz de yoğurtlu mezelerden vazgeçemiyorsanız, sizler için seçtiğimiz hazırlaması kolay yoğurtlu meze tariflerimizi çok beğeneceksiniz.
MALZEMELER (4 kişilik)
400 gram süzme yoğurt
100 gram sert ve yağlı beyaz peynir
4 diş sarımsak
8 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Çeyrek demet dereotu
Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz
YAPILIŞI
Lezzetini ve yağını vermesi için cevizleri büyük parçalar halinde kırın ve yağsız bir tavada kavurun.
Tüm malzemeleri ince ince kıyarak bir kaseye alın.
Çatalla ezerek tüm malzemelerin bütünleşmesini sağlayın.
MALZEMELER (4 Kişilik)
400 gram süzme yoğurt
1 diş sarımsak
6-10 adet Arnavut biberi
4 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe göre biraz da tereyağı ekleyebilirsiniz)
YAPILIŞI
Sarımsağı güzelce ezdikten sonra tuz ve yoğurtla karıştırın.
Tel bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
Arnavut biberlerini 2 ya da 3 parçaya bölün. Kızgın yağda kokusu çıkana kadar kavurun.
MALZEMELER (4-6 Kişilik)
4 adet orta-büyük boy havuç
15 yemek kaşığı yoğurt (daha kıvamlı olması için kullandığınız yoğurdun yarısını süzme olarak da kullanabilirsiniz.)
2 diş sarımsak
6 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Havuçları temizleyip rendeledikten sonra kızdırdığınız yağlı tavaya alın. Üzerine tuzunu ekleyerek havuçlar yumuşayıncaya kadar kavurun. İyice yumuşayıp rengi değişen havuçları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Derin bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve tuzu pürüzsüz oluncaya kadar çırpın.
Soğuyan havuçları ve parçalanmış cevizleri yoğurtlu karışımın içerisine ekleyerek karıştırın.
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