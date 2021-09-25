Bu mezeler artık sofranızın baş köşesinde yer alacak! Ünlü şefin birbirinden harika yoğurtlu meze tarifleri

Mutfağın şahı olan mezelerden açık ara en çok tüketilenleri yoğurtlu mezeler gibi duruyor. İş seçim yapmaya gelince siz de yoğurtlu mezelerden vazgeçemiyorsanız, sizler için seçtiğimiz hazırlaması kolay yoğurtlu meze tariflerimizi çok beğeneceksiniz.

HAYDARİ

MALZEMELER (4 kişilik)

400 gram süzme yoğurt

100 gram sert ve yağlı beyaz peynir

4 diş sarımsak

8 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Çeyrek demet dereotu

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Nane ve tuz

YAPILIŞI

Lezzetini ve yağını vermesi için cevizleri büyük parçalar halinde kırın ve yağsız bir tavada kavurun.

Tüm malzemeleri ince ince kıyarak bir kaseye alın.

Çatalla ezerek tüm malzemelerin bütünleşmesini sağlayın.

Ayrı bir kasede çırptığınız yoğurdu da karışıma ekleyin. Güzelce harmanlayarak homojen bir karışım elde edin. Düz bir servis tabağına aktarın.

ATOM

MALZEMELER (4 Kişilik)

400 gram süzme yoğurt

1 diş sarımsak

6-10 adet Arnavut biberi

4 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe göre biraz da tereyağı ekleyebilirsiniz)

Tuz

YAPILIŞI

Sarımsağı güzelce ezdikten sonra tuz ve yoğurtla karıştırın.

Tel bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Arnavut biberlerini 2 ya da 3 parçaya bölün. Kızgın yağda kokusu çıkana kadar kavurun.

Yoğurtlu karışımı servis tabağına alın. Hazırladığınız biberli yağ karışımı yoğurdun orta kısmından başlayarak kenarlara doğru dökün.

HAVUÇ TARATOR

MALZEMELER (4-6 Kişilik)

4 adet orta-büyük boy havuç

15 yemek kaşığı yoğurt (daha kıvamlı olması için kullandığınız yoğurdun yarısını süzme olarak da kullanabilirsiniz.)

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

10-12 adet ceviz

YAPILIŞI