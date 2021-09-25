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Bu mezeler artık sofranızın baş köşesinde yer alacak! Ünlü şefin birbirinden harika yoğurtlu meze tarifleri

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk yemek kültüründe mezelerin ayrı bir yeri var. Yemek öncesi iştah açıcı olarak tüketilen ya da çilingir sofralarında ana yemek olarak baş köşeye kurulan az malzemeli ama bol lezzetli mezeler gönüllere taht kuruyor. Özellikle yoğurtla yapılan mezeler hem daha hafif hem de daha ferah olduğu için sıklıkla tercih ediliyor.

Bu mezeler artık sofranızın baş köşesinde yer alacak! Ünlü şefin birbirinden harika yoğurtlu meze tarifleri

Mutfağın şahı olan mezelerden açık ara en çok tüketilenleri yoğurtlu mezeler gibi duruyor. İş seçim yapmaya gelince siz de yoğurtlu mezelerden vazgeçemiyorsanız, sizler için seçtiğimiz hazırlaması kolay yoğurtlu meze tariflerimizi çok beğeneceksiniz.

HAYDARİ

MALZEMELER (4 kişilik)

  • 400 gram süzme yoğurt

  • 100 gram sert ve yağlı beyaz peynir

  • 4 diş sarımsak

  • 8 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • Çeyrek demet dereotu

  • Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz

  • Nane ve tuz

YAPILIŞI

  • Lezzetini ve yağını vermesi için cevizleri büyük parçalar halinde kırın ve yağsız bir tavada kavurun.

  • Tüm malzemeleri ince ince kıyarak bir kaseye alın.

  • Çatalla ezerek tüm malzemelerin bütünleşmesini sağlayın.

  • Ayrı bir kasede çırptığınız yoğurdu da karışıma ekleyin. Güzelce harmanlayarak homojen bir karışım elde edin. Düz bir servis tabağına aktarın.

ATOM

MALZEMELER (4 Kişilik)

  • 400 gram süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • 6-10 adet Arnavut biberi

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe göre biraz da tereyağı ekleyebilirsiniz)

  • Tuz

YAPILIŞI

  • Sarımsağı güzelce ezdikten sonra tuz ve yoğurtla karıştırın.

  • Tel bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

  • Arnavut biberlerini 2 ya da 3 parçaya bölün. Kızgın yağda kokusu çıkana kadar kavurun.

  • Yoğurtlu karışımı servis tabağına alın. Hazırladığınız biberli yağ karışımı yoğurdun orta kısmından başlayarak kenarlara doğru dökün.

HAVUÇ TARATOR

MALZEMELER (4-6 Kişilik)

  • 4 adet orta-büyük boy havuç

  • 15 yemek kaşığı yoğurt (daha kıvamlı olması için kullandığınız yoğurdun yarısını süzme olarak da kullanabilirsiniz.)

  • 2 diş sarımsak

  • 6 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 10-12 adet ceviz

YAPILIŞI

  • Havuçları temizleyip rendeledikten sonra kızdırdığınız yağlı tavaya alın. Üzerine tuzunu ekleyerek havuçlar yumuşayıncaya kadar kavurun. İyice yumuşayıp rengi değişen havuçları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

  • Derin bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve tuzu pürüzsüz oluncaya kadar çırpın.

  • Soğuyan havuçları ve parçalanmış cevizleri yoğurtlu karışımın içerisine ekleyerek karıştırın.

  • Servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve dilediğiniz yeşilliklerle süsleyerek servis edin.
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