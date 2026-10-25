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Bu köyde her evin önünde kazan kaynıyor: Kayaları oyup çıkartıyorlar

Ferhat'ın Şirin uğruna dağları deldiği aşk efsanesinin yaşandığı Amasya'da halk pekmez için dağları eşiyor. Üzüm pekmezi yapımında kullanılan killi toprak, kayalıkların oyulmasıyla çıkarılıyor. Her evin önünde duman tüttüğü Yukarı Baraklı köyünde kaynayan kazanın başında mani okuyan kadınlar erkeklerle birlikte üzüm pekmezi hazırlıyor.

Bu köyde her evin önünde kazan kaynıyor: Kayaları oyup çıkartıyorlar

Geleneksel pekmez yapımında kullanılan killi toprak üzüm şırasının asidini dengeleyip tortuların dibe çökeltilerek berraklaşmasını sağlamak amacıyla ekleniyor. Üzüm bağlarıyla ünlü Yukarı Baraklı köyünde gerçekleşen hasadın ardından her evin önünde ocak tütüyor. Kadınlar ve erkekler saatler süren emeğin sonunda pekmezi birlikte üretiyor. Hazırlanan pekmezler şişelere konularak kışın tüketilmek üzere pazarlara götürülüyor.

Bu köyde her evin önünde kazan kaynıyor: Kayaları oyup çıkartıyorlar 1

DAĞLARI DELİYORLAR, MANİ OKUYORLAR

Eşiyle birlikte harçla sıvayarak oluşturduğu pekmez ocağının başında mani okuyan Şengül Gölbaşı, yıllardır severek ürettikleri pekmezin bu yılki sezonunun başlamasından keyif aldığını belirtti. Dağlardan toprak getirdiklerini anlatan Hasan Uluçam da, "Ferhat gibi dağları deliyoruz. Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı gibi pekmezi hazırlıyoruz" dedi.

Bu köyde her evin önünde kazan kaynıyor: Kayaları oyup çıkartıyorlar 2

"BU AŞK PEKMEZ AŞKI"

Üzüm pekmezinin şifa kaynağı bir ürün olarak severek tüketildiğini belirten Toprak Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu aşk pekmez aşkı. Amasyalılar pekmezin uğruna dağları deliyor. Üzüm pekmezinin olmazsa olmazı beyaz topraktır. Kıvamının, tadının belirlenmesinde etkisi olur. Köylerde üzüm hasadı yapılmakta. Neredeyse her evin önünde duman tütüyor. Pekmez yapılıyor" diye konuştu.

Pekmez yapımında kullanılan toprağı belirli alanlarda bulduklarını anlatan Ercan Eftelioğlu ise, kazdıkları toprağı tanıdıklarına gönderdiklerini söyledi.

Bu köyde her evin önünde kazan kaynıyor: Kayaları oyup çıkartıyorlar 3

Bu köyde her evin önünde kazan kaynıyor: Kayaları oyup çıkartıyorlar 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pekmez üzüm Kazan köy kaya
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