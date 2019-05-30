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3 gün bataklıkta mahsur kalan fil kepçe ile kurtarıldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Malezya’da 3 gün boyunca bataklıkta mahsur kalan fil, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Malezya’nın Pahang eyaletinin güneydoğusundaki Rompin bölgesinde 3 gün boyunca bataklıkta mahsur kalan fil, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bir Malezyalı, fili bataklıkta saplanmış halde görünce sosyal medya aracılığıyla filin fotoğraflarını çekerek yetkililere ulaştırmayı başardı.

Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi yetkilerinin devreye girdiği fili kurtarma çalışmaları, kepçe yardımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Fili kurtarma videosu ise sosyal medyada viral oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya fil kurtarma

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Çok mutlu oldu Allah razı olsun.. Güzel şeyler görmek bile çok mutlu ediyor insanı.
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