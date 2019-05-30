3 gün bataklıkta mahsur kalan fil kepçe ile kurtarıldı

Malezya’nın Pahang eyaletinin güneydoğusundaki Rompin bölgesinde 3 gün boyunca bataklıkta mahsur kalan fil, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bir Malezyalı, fili bataklıkta saplanmış halde görünce sosyal medya aracılığıyla filin fotoğraflarını çekerek yetkililere ulaştırmayı başardı.
Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi yetkilerinin devreye girdiği fili kurtarma çalışmaları, kepçe yardımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Fili kurtarma videosu ise sosyal medyada viral oldu. (İHA)
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