3 günlük milyonerlik böyle bitti! Hesabında 9 milyon TL gördü ve...

Gölbaşı ilçesinde yaşayan ve kamu kurumunda mühendis olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Güneş, 5 Nisan Cuma günü, cüzi miktar parası bulunan banka hesabını internet bankacılığı sisteminden kontrol etti. Güneş, hesabında 9 milyon 609 bin 596 lira 76 kuruş olduğunu görence şaşkına döndü. Mustafa Güneş, bir hata yapıldığını ve bunun banka tarafından düzeltileceğini düşünerek bekledi. Hafta sonunu 'milyoner' olarak geçiren Güneş, 8 Nisan Pazartesi sabahı kontrol ettiği hesabında herhangi bir değişiklik olmadığını görünce, öğleye doğru bankaya gitti. Mustafa Güneş, banka müdürü ile görüşüp durumu anlattı.

SİSTEM HATASI

Yapılan incelemede bir sistem hatası sonucu Güneş'in hesabına paranın aktarıldığı belirlendi. Bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Mustafa Güneş'in hesabındaki para geri alındı.

'TEDİRGİN OLDUM'

Başından geçen ilginç olayı anlatan Güneş, banka müdürünün kendisine bu durumun çok istisnai sistem hatası olduğunu ve bir nevi tarihe geçebilecek bir pozisyona ulaştığını söylediğini aktardı. Mustafa Güneş, espri yaparak, milyonerliğinin kısa sürdüğünü dile getirip, "3 gün süren milyonerliğim, bankada yaklaşık 1 saat süren işlemlerin ardından sona erdi. 1 saat içinde milyoner olmaktan çıkıp, memuriyet hayatıma geri döndüm. 3 günlüğüne milyoner oldum. Ama bu süre içinde birçok duyguyu yaşadım. Tedirgin oldum; çünkü art niyetliler bilse ve peşime düşseler diye bunun tedirginliğini yaşadım" dedi.