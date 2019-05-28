3 haftada 10 kilo verdiren 8 saat diyeti

8 saat diyeti, 16/8 beslenme şekli üzerine kurulu bir diyet modelidir. 8 saat diyeti, günün 8 saati yemek yenir ve geriye kalan 16 saatte midenin dinlendirilmesi gerekliliğini söyler. Bu diyet, bir aralıklı oruç modelidir. 16 saat boyunca aç kalarak vücudun kalori yakmasını ve kendisini onarmasını savunur.
8 saat diyetinde önemli olan yemeğe ayırdığınız vakit. Vücudun eğitildiğini savunan bu diyet, uyurken bile yağ yakımını garanti ediyor. 8 saat diyeti esnek bir modele sahiptir. Haftanın 7 günü de yapabilirsiniz 3 günü de. 3. günün sonunda bile sonuç alınacağı söylenir.
8 saat yemek yiyip 16 saat aç kalınca, mitokondriyanın (hücrelerimizdeki enerji kaynağı) fonksiyonu uyarılır. Bunun sonucunda yenilenme hormonları aktif bir hale gelir, bu sayede hücre içi hasar gerçekleşmez. 8 saat diyetinin amacı glikojen yakmak yerine, yağ yakımı gerçekleştirmektir. Kilolar direkt olarak yağdan gittiği için tartıdaki sayılar hızlıca geriye düşer. Sık sık yemek yenildiğinde vücutta glikojen depolanır ve vücut, yağ yakmak yerine depolanan glikojeni yakar. Hal böyle olunca kilo vermek de zorlaşır. 8 saatlik diyet farkını bu noktada ortaya koyar.
David Zinczenko ve Peter Moore'un 8 saat diyet kitabında yer alan bilgilere göre;
Diyet, son atıştırmalıklarla kahvaltı arasındaki süreyi uzatır. Bu sayede vücuda yağ yakma şansı verir. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji, depolanan yağlardan sağlanır.
Bu diyet modelini en az 3 gün uygulayabiliyorsunuz. Dilerseniz de haftanın 7 günü yapabilirsiniz.
8 saatlik diyet listesinin tek bir 'diyet menüsü' bulunmuyor. Diyet boyunca istediğinizi, istediğiniz miktarda yiyebilirsiniz. Bu süreçte beslenme planınızda bol miktar su olmasına özen göstermelisiniz. Zinczenko ve Moore'un 8 saat diyet kitabında sizlere örnek olabilecek bir yemek listes, mevcut;
Sabah kalkınca
Yeşil çay ya da kahve (şekersiz) veya detoks içeceği
Seçmeli kahvaltı: (sabah 10)
Buğday gevreği ve yağsız süt / Muzlu smoothie /Haşlanmış yumurta ve tost
Seçmeli ara öğün (11:30)
Salatalık ve karpuz salatası / 4 adet badem
Seçmeli öğle yemeği (12:30 - 13:00 )
Fırında balık ve sebzeler / Az yağlı yoğurt / Ton balığı, taze meyve suyu
Seçmeli ara öğün (14:30)
1 orta boy bitter çikolata / 1 adet portakal ya da elma
Seçmeli akşamüstü atıştırması (16:00)
Küçük bir kase haşlanmış patates / Küçük bir kase patlamış mısır
Seçmeli akşam yemeği (18: 00)
Izgara sebze, puding / Mercimek çorbası, meyveli muhallebi / Sebzeli lazanya, salatalık suyu
8 saat diyeti için esnek dedik ancak adı üstünde diyet :) Elbette onda da yasaklı bir şeyler olacaktı. Gözünüzü korkutmayalım, yasaklar son derece kısıtlı:
Margarin, mayonez ve hindistan cevizi yağı yememeniz gerekenler arasında. İçmemeniz gerekenlerin listesi ise; alkol, paketli meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içecekler.
Diyetten sonuç alabilmek için 3 hafta boyunca düzenli bir şekilde diyeti devam ettirmeniz gerekmektedir. Kilo verme sürecini hızlandırmak için 3 hafta boyunca egzersiz yapmayı da listenize dahil edin. Ancak şunu unutmamakta fayda var; bu diyet modeli, bünyeniz için uygun olmayabilir. Bu konuda en doğru yanıtı doktorunuz verecektir. Diyete başlamadan önce muhakkak uzmana danışmanızı öneririz.
Okuyucu Yorumları 4 yorum