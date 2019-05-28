3 haftada 10 kilo verdiren 8 saat diyeti

8 saat diyeti, 16/8 beslenme şekli üzerine kurulu bir diyet modelidir. 8 saat diyeti, günün 8 saati yemek yenir ve geriye kalan 16 saatte midenin dinlendirilmesi gerekliliğini söyler. Bu diyet, bir aralıklı oruç modelidir. 16 saat boyunca aç kalarak vücudun kalori yakmasını ve kendisini onarmasını savunur.

8 saat diyetinde önemli olan yemeğe ayırdığınız vakit. Vücudun eğitildiğini savunan bu diyet, uyurken bile yağ yakımını garanti ediyor. 8 saat diyeti esnek bir modele sahiptir. Haftanın 7 günü de yapabilirsiniz 3 günü de. 3. günün sonunda bile sonuç alınacağı söylenir.

8 saat yemek yiyip 16 saat aç kalınca, mitokondriyanın (hücrelerimizdeki enerji kaynağı) fonksiyonu uyarılır. Bunun sonucunda yenilenme hormonları aktif bir hale gelir, bu sayede hücre içi hasar gerçekleşmez. 8 saat diyetinin amacı glikojen yakmak yerine, yağ yakımı gerçekleştirmektir. Kilolar direkt olarak yağdan gittiği için tartıdaki sayılar hızlıca geriye düşer. Sık sık yemek yenildiğinde vücutta glikojen depolanır ve vücut, yağ yakmak yerine depolanan glikojeni yakar. Hal böyle olunca kilo vermek de zorlaşır. 8 saatlik diyet farkını bu noktada ortaya koyar.