3 İtalyan takımı Taylan Antalyalı'nın peşinde

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı'yı İtalya Ligi'nden 3 takım kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı yakından takip ediyor.

3 İTALYAN TAKIMI PEŞİNDE

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre; şu an 2'si Avrupa müsabakalarında olmak üzere 3 İtalyan kulübünün, sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın peşinde olduğunu iddia etti.

PEKİ HANGİ TAKIMLAR PEŞİNDE?

Palmeri, bu 3 İtalyan takımının ismini açıklamazken, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Öte yandan bu sezon 27 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Aslan'dan 2021-22 sezonu için net 2.5 milyon TL kazanan Taylan'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

(AJANSSPOR)