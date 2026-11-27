Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı Olaitan ve Orkun'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi konumunda bulunmasına rağmen tarafsız sahada oynanan karşılaşmada, Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik müdahalesi nedeniyle oyuna uzun süre ara verildi.

SERDAL ADALI'DAN TEŞEKKÜR VE ZAFER MESAJI

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, zorlu yolculuğa ve yaşanan gerginliğe rağmen gelen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizi aradı ve bilgi aldı. Bakanlarımıza, Kulüpler Birliği Başkanımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Takımımız maceralı şekilde buraya geldi, neyse ki sonu iyi oldu. İnşallah bundan sonra devamı gelir ve hedeflediğimiz noktaya ulaşırız."

UEFA KARARI VE GÜVENLİK TARTIŞMASI

Maçın Gürcistan'a alınması ve stadyum içi ile dışında yaşanan polis müdahalesi, karşılaşmanın önüne geçen ana başlıklardan biri oldu. Zorlu hava koşulları nedeniyle yaşanan meşakkatli yolculuğun ardından taraftarların güvenlik endişesiyle karşı karşıya kalmasının, takımın maça başlangıcını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

"İSRAİL'İN OYUNCAĞI UEFA"

"İsrail lobisinin elinde oyuncak olan UEFA’nın kararıyla ’Ev sahibi’ avantajını baştan yitirmişti Beşiktaş. Üzerine... Zorlu hava koşulları nedeniyle takım, yönetim, taraftar ve maçta görevli medya çalışanlarından oluşan çok sayıda insan korkulu ve çileli bir yolculuk yapmak zorunda kaldı… Yetmedi… İsrail takım ve taraftarlarının güvenlik endişesiyle Gürcistan’a alınan maç, bu kez de Gürcü polisinin stadyum dışı ve içindeki sert tutumu nedeniyle Beşiktaş taraftarı için güvenlik problemine dönüştü! Bu koşullarda darmadağın olmuş bir zihinle sahadaydı Beşiktaş takımı. Üstelik rotasyonun getirdiği belirsizlik de cabası." Cem Dizdar

"UEFA'NIN ESERİ"

"UEFA adaletsiz tutum içinde. Bütün yaşanan olumsuzluklar, bunun eseri. En azından daha farklı kura torbaları ile yerinde eşleşme yapılabilirdi. Bir anlamda; yangına benzin döktüler. Çok ayıp ettiler. Bununla birlikte, kura çekimi öncesi, İsrail takımları ile oynamak istemeyen kulüplerin, bunu bildirme hakkı da mevcut. Beşiktaş her ne kadar Batum’da oynasa da ortam evi gibiydi. Buna rağmen sahada tanınmaz bir takım vardı. Koca ilk yarıda karşı kalede pozisyona giremedi. Kalesi yol geçen yanı gibiydi. Doğan tam yedi (7) net pozisyonda gole izin vermedi. Hapoel, sıradan bir ekip." Orhan Yıldırım