Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarının devrine ilişkin yeni ihale sürecinin 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre ihale, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

BEŞ SEZONU KAPSIYOR

2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak ve beş sezonu kapsayacak yayın hakları ihalesi; Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Türk futbolunun en üst iki profesyonel ligini kapsayan organizasyonda beş yıllık dönem için teklifler ele alınacak.

İHALEDEKİ ADAY KURULUŞLAR

Yayın hakları için yarışacak aday kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

beIN Media Group

Saran Holding – Amazon (Prime Video) ortaklığı

Turkcell (TV+)

Türk Telekom (Tivibu)

TRT

Gizli tutulan 6. kurum (ismi gizlilik nedeniyle açıklanmadı)