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3 kişinin öldüğü dehşet kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Feci kazayla ilgiyi yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

ANNE VE İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında yürekleri yakan bir detay ortaya çıktı. Kazada 12 yaşındaki Elif Uyur ve Yusuf Uyur isimli ikiz kardeşlerden Elif Uyur olay yerinde, annesi Sevda Ara ise Ünye Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti. Diğer ikiz kardeş Yusuf Uyur ise Fatsa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı ve yaşam savaşı veriyor. Kazada hayatını kaybeden ikizlerin annesi Sevda Ara'nın çocuklarının geçimini sağlamak için halı yıkama işi ile uğraştığı öğrenildi. Halı yıkama işinde kullandığı ticari minibüsü de kullanan Sevda Ara'nın ölümü herkesi üzüntüye boğdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu kaza

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