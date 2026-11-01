Herkes deprem sandı ama gerçek çok başka çıktı! Barış Özbay eve kapandığı ilk günü anlattı

Hatay'da Barış Özbay yaklaşık olarak 3 yıldır evden çıkmamasıyla gündem olmuştu. Kendisini eve kapatan ve zamanının büyük bir bölümünü telefon ile bilgisayara ayıran Barış Özbay, youtuber Testo Taylan'ın kanalına konuk oldu. Testo Taylan, Özbay'ı evinde ziyaret etti ve yaptıkları görüşmeyi kanalında paylaştı.

"GERİ EVE GELİNCE O GÜN KAPATTIM İŞTE"

Özbay, kendisini eve kapatma sürecinin üniversite yıllarına dayandığını belirtti. Açık öğretimden mezun olduktan sonra üniversiteye giden Özbay, üniversite yıllarında yalnızlık nedeniyle zorlandığını aktardı. Özbay, "Sonra bir gün dedim işte, gitmiyorum. Geri eve gelince o gün kapattım işte, 3 yıl önce" dedi.

"DEPREMLE ALAKASI YOK"

Özbay, evden çıkmama sürecinin 6 Şubat depremleriyle alakalı olmadığını belirtti ve "Depremle alakası yok. Depremden çok çok önce ben zaten eve girip çıkıyorum sürekli, kapatıyorum kendimi eve. Bir iki ay arkadaşlarım geliyor, çıkarıyorlar. Sonra tekrar aynı şey oluyor" ifadelerini kullandı. Özbay, üniversiteyi bıraktıktan sonra kendisini yeniden eve kapattığını ifade etti ve kendisini dışarı çıkaracak arkadaşlarının yanından olmadığını söyledi.

"BEN HALA ÇOCUĞUM AMA VÜCUDUM BÜYÜDÜ"

Kendisinin yetişkin olmadığını aktaran Özbay, "Ben hâlâ çocuğum ama vücudum büyüdü. Yetişkin değilim, ben çocuğum. Şu an bu büyük vücudun içine takılı kalmışım" şeklinde konuştu. Özbay, dışarı çıkmanın sorumluluk getirdiğini ve bu sorumlulukları üstlenmek istemediğini aktardı.

"EKLEMLERİM ŞİŞMİŞ, HAREKET EDEMİYORUM"

Yaklaşık olarak 3 yıldır doktora gitmediğini aktaran Özbay, sağlık sorunlarının da ciddileştiğini belirtti. Özbay, "Sedef sadece deriyi etkiliyordu önceden ama şimdi 3 yıldır doktora gitmedim. Eklemlerim şişmiş, hareket edemiyorum, ağrıyor" dedi. Kendisine verilen ilaçlarını kullanmayan ve sadece ağrı kesici kullanan Özbay, günlük hareketlerini de kısıtladığını belirtti.

İŞ DENEYİMİNİ AKTARDI: "HATALI DENEME YAPTIM, PATRONA ÇALIŞMAYACAĞIM DEDİM"

Daha önce çalışma deneyimleri olduğunu aktaran Özbay, iş sırasında yaptığı ufak hatalarda bile telaşlandığını söyledi. Özbay, bir iş yerinde çalıştığı sırada müşterinin istediği fotokopiyi çekmekte zorlandığını ifade etti. Özbay, "Birkaç hatalı deneme yaptım. O sırada telaşlıyım tabii. Sonra patron geldi, dedim 'Ben yarın gelmiyorum, çalışmayacağım.' Bıraktım onu da öyle" dedi.

"HİÇBİR SORUMLULUK İSTEMİYORUM"

Sorumlulukların kendisinde huzursuzluk oluşturduğunu söyleyen Özbay, "Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir sorumluluk istemiyorum. Hata yapabilirim. Kabul etmiyorum, istemiyorum hata yapmayı. Mükemmel olmayacaksa hiç olmasın" ifadelerini kullandı.

"SEN GELİYORSUN DİYE YIKANDIM"

Uzun süre duş almadığını da aktaran Özbay, isteksizliğin yanı sıra suyun vücudunda oluşturduğu ıslaklık hissinden de rahatsız olduğunu söyledi. Testo Taylan'ın yayınına çıkacağı için duş aldığını belirten Özbay, "Sen geliyorsun diye o küçük sorumluluk geldi. 'Yıkanmam lazım, böyle çıkamam karşısına' dedim. O yüzden yıkandım" şeklinde konuştu.

Özbay geleceği ile ilgili de "Şu an artık hiçbir şey istemiyorum. İyi olmak istemiyorum ben" dedi.