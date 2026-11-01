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İlginç iş ilanı! Robot köpek gezdirene günlük 5 bin TL verecekler

ABD'de bir teknoloji şirketi, yapay zekayı eğitmek için robot köpekleri sokaklarda gezdirecek kişilere saatlik 20 dolar (yaklaşık 860 TL) ödeme yapacak. San Francisco'da açılan iş ilanında adaylardan günde 4 ila 6 saat robot köpeklerle yürümeleri isteniyor. Bu da günlük yaklaşık 5 bin TL'ye denk geliyor.

İlginç iş ilanı! Robot köpek gezdirene günlük 5 bin TL verecekler
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD merkezli teknoloji girişimi Dimensional, yapay zekayı eğitmek için robot köpekleri sokaklarda gezdirecek kişiler arıyor. Şirket, bu iş için saatlik 20 dolar (yaklaşık 860 TL) ödeme yapmayı teklif ediyor. Çalışanların San Francisco sokaklarında robot köpeklerle günde 4 ila 6 saat yürüyüş yapması gerekiyor. Yani bu işte çalışan bir kişinin ortalama günlük maaşı yaklaşık 5 bin TL oluyor.

ROBOT KÖPEKLER SOKAKLARDA VERİ TOPLUYOR

Şirketin iş ilanında robotik deneyiminin gerekli olmadığı, çalışanlara robot, güvenlik talimatları ve belirlenen rotaların sağlanacağı belirtildi. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki robot köpekleri yönlendirecek kişilerin, dışarıda uzun süre yürüyebilmeleri ve akıllı telefon kullanabilmeleri bekleniyor.

İlginç iş ilanı! Robot köpek gezdirene günlük 5 bin TL verecekler 1

İnsanlar robotlara eşlik ederken cihazlardaki kamera ve sensörler çevreyi tarayarak veri topluyor. Bu veriler, robotların gerçek şehir ortamlarında daha iyi hareket edebilmesi ve zamanla kendi başlarına yol alabilmesi için kullanılıyor.

ŞİRKET 100 ROBOT KÖPEK SATIN ALDI

Dimensional, robotların fiziksel işleri yapabilmesini sağlayacak açık kaynaklı bir işletim sistemi geliştiriyor. Şirketin Çin, Almanya ve ABD'deki üreticilerden 100 robot köpek ve 50 insansı robot satın aldığı belirtiliyor.

Şirketin kurucusu Stash Pomichter, deneyin robotların şehir ortamlarında bağımsız hareket etme becerisini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

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köpek robot maaş günlük
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