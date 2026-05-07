3 kişinin öldüğü hantavirüs gemisinde Türk fotoğrafçı da çıktı!

Arjantin’den yola çıkan ve Yeşil Burun Adaları açıklarında hantavirüs sebebiyle karantinaya alınan gemide şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetmişti. MV Hondius isimli gemide mahsur kalan yolcular arasında Türk bir çiftin de bulunduğu ortaya çıktı.

Gökçen Kökden

Hollanda bandıralı kruvaziyer gemisinde görülen salgın nedeniyle gemideki yolcular günlerdir okyanusun ortasında bekletiliyordu. İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki limanlara yanaşma izni vermesinin ardından geminin Tenerife yönüne hareket ettiği açıklandı.

TÜRK FOTOĞRAFÇI GEMİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Gemide bulunan isimlerden birinin kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Emin Yoğurtçuoğlu olduğu öğrenildi. Yoğurtçuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle birlikte gemide olduklarını duyurdu.

Paylaştığı videoda geminin Kanarya Adaları’na doğru ilerlediğini söyleyen Yoğurtçuoğlu, “Her şey yolunda. Yeni bir vaka yok. Hastalarımızı tahliye ettik” ifadelerini kullandı.

GEMİDE 3 ÖLÜM, ŞÜPHELİ VAKALAR VAR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre gemide virüsü taşıdığı doğrulanan 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 5 şüpheli vakanın da bulunduğu belirtildi.

Salgın nedeniyle bazı yolcuların Güney Afrika’ya tıbbi tahliye uçaklarıyla gönderildiği açıklanırken, sağlık ekiplerinin gemideki diğer yolcuları yakından takip ettiği bildirildi.

NADİR GÖRÜLEN “AND” VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, gemide görülen vakalarda hantavirüsünün “And” varyantının tespit edildiğini açıkladı. Adını Güney Amerika’daki And Dağları’ndan alan bu varyantın, diğer hantavirüsü türlerinden farklı olarak yakın temas yoluyla insandan insana bulaşabildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre And varyantı:

yüksek ateş,
nefes darlığı,
ciddi akciğer sorunları
ve kalp yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabiliyor.

Adını Güney Kore’deki Hantan Nehri’nden alan hantavirüsler, tek bir hastalık yerine farklı virüs türlerinden oluşan bir aileyi tanımlıyor. Virüsün birçok türü genellikle kemirgen dışkısı ve idrarıyla temas sonucu bulaşıyor. Ancak MV Hondius gemisinde tespit edilen And varyantı, insandan insana bulaşabilmesi nedeniyle uzmanları endişelendiriyor.

Yetkililer, gemide bulunan yolcuların sağlık durumlarının yakından izlendiğini ve Kanarya Adaları’na ulaşılmasının ardından yeni kontroller yapılacağını açıkladı.

