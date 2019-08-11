3 kız çocuğundan birini kaçırmak isteyen zanlı tutuklandı

Olay, geçtiğimiz 7 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oturan 3 kız çocuğunun yanına gelen Afgan uyruklu Mustafa S.A. (28), çocukların yanına geldi.

ÇOCUĞUN KOLUNDAN TUTARAK GÖTÜRMEK İSTEDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda şahıs çocuklardan birisinin kolundan tutarak götürmek istedi. Ancak bu sırada çocuklar çığlık atmaya başladı.

YALIN AYAK KOVALADI

Bunun üzerine çevredekiler çığlıkları duyup dışarı çıkınca şahıs kaçmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Seyit Unutmazer (25) ise şahsı yalın ayak kovalamaya başladı.

Seyit Unutmazer, tacizci şahsı kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Unutmazer, daha sonra Mustafa S.A.’yı kolundan tutup olayın yaşandığı sokağa geri getirip çağırdığı polislere teslim etti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mustafa S.A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SUS' İŞARETİ YAPTI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Mustafa S.A.’nın çocukların yanına gelerek eliyle çocuklara ‘sus’ işareti yaptı. Çocuklardan birinin kolunu tutan şahıs diğer çocukların bağırması üzerine olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

(İHA)



