3 malzemeli dev lezzet: Fırında ballı somon tarifi

Lezzetli ve sağlıklı bir öğün geçirmek istiyorsanız ballı somon tarifini denemenizi tavsiye ederiz. Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor ve tadı birçok balık tarifinin önüne geçiyor. Organların sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli vitamin ve mineralleri içeren somon balığı ile lezzetin yanı sıra şifalanacaksınız da...

BALLI SOMON İÇİN MALZEMELER

Bir yemek kaşığı bal

2 adet somon dilimi

Bir yemek kaşığı dijon hardalı

Tuz

YAPILIŞI

Balı, hardalı ve tuzu bir kabın içinde karıştırın.

Somonları bu sos ile harmanlayın ve 1 saat dinlendirin.

Ardından önceden ısıtılmış 220 derece fırında 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun.



