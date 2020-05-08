YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 3 malzemeli dev lezzet: Fırında ballı somon tarifi

3 malzemeli dev lezzet: Fırında ballı somon tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Haftada bir kez balık tüketmek bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için oldukça önemli. Hele bu balık seçimi somondan yana olunca vücudunuza yüksek miktarda omega 3 almış olursunuz. Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu somon tarifini ise mutlaka denemelisiniz.

3 malzemeli dev lezzet: Fırında ballı somon tarifi

Lezzetli ve sağlıklı bir öğün geçirmek istiyorsanız ballı somon tarifini denemenizi tavsiye ederiz. Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor ve tadı birçok balık tarifinin önüne geçiyor. Organların sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli vitamin ve mineralleri içeren somon balığı ile lezzetin yanı sıra şifalanacaksınız da...

BALLI SOMON İÇİN MALZEMELER

Bir yemek kaşığı bal
2 adet somon dilimi
Bir yemek kaşığı dijon hardalı
Tuz

YAPILIŞI

Balı, hardalı ve tuzu bir kabın içinde karıştırın.
Somonları bu sos ile harmanlayın ve 1 saat dinlendirin.
Ardından önceden ısıtılmış 220 derece fırında 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Bu güllaç bir başka! İçinde puding...Bu güllaç bir başka! İçinde puding...
20 dakikada hazır: Tava böreği20 dakikada hazır: Tava böreği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Düzenli olarak içen tığ gibi inceliyor...

Düzenli olarak içen tığ gibi inceliyor...

Dikkat! Koronavirüse karşı gizli tehdit oluşturuyor

Dikkat! Koronavirüse karşı gizli tehdit oluşturuyor

Dikenler arasından gelen şifa birçok derde derman oluyor

Dikenler arasından gelen şifa birçok derde derman oluyor

Soğan doğrarken ağlamamak için en etkili yöntem

Soğan doğrarken ağlamamak için en etkili yöntem

İlginizi Çekebilir

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Semizotu salatası nasıl yapılır diyenler için: 2 farklı semizotu salatası tarifi

Şimdi tam zamanı! Lezzeti damak çatlatıyor

Birbirinden lezzetli güllaç tarifleri ile sofranızı şenlendirin! Pudingli, bademli...

Bu güllaç bir başka! İçinde puding...

Evde yapacağınız bu çaylar yağ yaktırıyor ve ödemleri tamamen yok ediyor!

Evde yapacağınız bu çaylar yağ yaktırıyor ve ödemleri tamamen yok ediyor!

Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak: Sodalı karnabahar kızartması!

Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak: Sodalı karnabahar kızartması!

Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Meğer o yüzden yağ çekiyormuş! İşte yağ çekmeyen pişi tarifi...

Balkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici tarifi

Balkanlardan gelen lezzet dalgası: Cevapcici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.