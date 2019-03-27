YEMEK

3 malzemeli kalorisiz karnabahar tost

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bu lezzetli ve düşük kalorili tost için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. Üstelik bu tarif sayesinde sebze yemeyen çocuklarınıza küçük oyunlar yaparak yedirebilirsiniz :)

3 malzemeli kalorisiz karnabahar tost

Pek çok insan karnabaharı sevimsiz bulsa da aslında doğru pişirildiğinde son derece lezzetli ve bir o kadar sağlıklı bir sebzedir. Karnabahar tost, keto diyetine uygun bir yemek türüdür. Glutensizdir ve kesinlikle sağlıklıdır.

Malzemeler:

1/2 adet karnabahar
1 adet yumurta
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Nasıl hazırlanır?

1/2 adet karnabaharı rondodan geçirin ya da rendeleyin.
Orta ateşte yağsız bir şekilde teflon tavada karnabaharın rengi kahverengiye dönene kadar kızartın.
Kızarttıktan sonra karnabahara az bir miktar zeytinyağı, bir adet yumurta ve rendelediğiniz kaşar peynirinden koyun, karıştırın.
Bir parça avucunuzun içine alın ve istediğiniz şekli verin.
Hazırladığınız karnabahar tostlarını dilerseniz tost makinesinde dilerseniz de tavada kızartın. Afiyet olsun.

Kaynak

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karnabahar tostu sağlıklı yemekler

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