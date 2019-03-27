3 malzemeli kalorisiz karnabahar tost

Pek çok insan karnabaharı sevimsiz bulsa da aslında doğru pişirildiğinde son derece lezzetli ve bir o kadar sağlıklı bir sebzedir. Karnabahar tost, keto diyetine uygun bir yemek türüdür. Glutensizdir ve kesinlikle sağlıklıdır.

Malzemeler:

1/2 adet karnabahar

1 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Nasıl hazırlanır?

1/2 adet karnabaharı rondodan geçirin ya da rendeleyin.

Orta ateşte yağsız bir şekilde teflon tavada karnabaharın rengi kahverengiye dönene kadar kızartın.

Kızarttıktan sonra karnabahara az bir miktar zeytinyağı, bir adet yumurta ve rendelediğiniz kaşar peynirinden koyun, karıştırın.

Bir parça avucunuzun içine alın ve istediğiniz şekli verin.

Hazırladığınız karnabahar tostlarını dilerseniz tost makinesinde dilerseniz de tavada kızartın. Afiyet olsun.

Kaynak

