3 malzemeli yaban mersinli turta

Ani tatlı krizlerine çözüm olacak kolay turta, düşündüğünüzden çok daha lezzetli bir hamur işi. İç malzemesini dilediğiniz meyve ile değiştirebilirsiniz.

Malzemeler:

6 adet milföy hamuru

75 g yaban mersini

4 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Öncelikle fırını 210 dereceye getirin ve ısınmaya bırakın.

Su bardağının ağız kısmıyla milföy hamurlarını yuvarlak şekilde kesin.

Her bir daireye yaban mersini koyun ve ikiye katlayın.

Hamurun kenarlarına çatalla bastırın.

Hamurları fırın tepsisine alın ve 10 dakika boyunca hamurlar kahverengiye dönene kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra pudra şekerini ve suyu karıştırın. Turtaları bu karışımla hafifçe fırçalayın. Afiyet olsun.



