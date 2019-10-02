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3 malzemeli yağsız, şekersiz brownie tarifi

cookyour.mood cookyour.mood
TARİFLER HABERLERİ  | 02.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hem tatlı yiyip hem de kilo almamak bu kolay brownie tarifiyle mümkün! Sadece 10 dakikada 3 malzemeyle hazırlanan tarifin tadına doyum olmuyor.

3 malzemeli yağsız, şekersiz brownie tarifi

Tatlı yiyip kilo almamak artık size hayal gelmesin. 3 malzemeli brownie içinde ne un var ne de şeker! Ancak lezzeti ise verdiği haz dayanılmaz.

MALZEMELER
15 adet kuru kayısı
1 su bardağı ceviz
3 yemek kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI
Kuru kayısıları 15,20 dakika sıcak suda bekletip yumuşamasını sağlayın.
Ardından tüm malzemeleri rondoya atın ve macun kıvamına gelene kadar çekin.
Karışımı yağlı kağıda eşit bir şekilde yayıp katlayın ve dikdörtgen olacak şekilde sararak 2-3 saat buzlukta bekletin.

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