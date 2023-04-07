YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 3 malzemeyle hazırlanan güllaç yaprağı tarifi! Evde güllaç yaprağı nasıl yapılır?

3 malzemeyle hazırlanan güllaç yaprağı tarifi! Evde güllaç yaprağı nasıl yapılır?

07.04.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan güllaç birçok kişi tarafından oldukça seviliyor. Ancak güllaç yaprağı fiyatlarının giderek artması bu leziz tatlıyı yapmayı zorlaştırıyor. Evde sadece 3 malzeme ile hazırlanan pratik güllaç yapraklarının lezzeti de dışarıdan alınmış gibi oluyor.

3 malzemeyle hazırlanan güllaç yaprağı tarifi! Evde güllaç yaprağı nasıl yapılır?

Güllaç tatlısının temel malzemesi olan güllaç yaprağının yapımının zor olduğu düşünülüyor. Genellikle dışarıdan alınan bu yaprakların fiyatlar her sene zamlanıyor. Bu sebeple birçok kişi evde güllaç yaprağı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. Evde 3 temel malzeme ile hazırlanan bu yaprakların yapımının kolaylığını görünce bir daha hazır almayacaksınız.

GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ

Malzemeler

  • Su
  • Nişasta
  • Un

Yapılışı

Ekran görüntüsü 2023-04-07 171944

Güllaç yaprağı su, nişasta ve undan oluşan akışkan kıvamlı bir harcın ocakta sac üzerinde içindeki su buharlaşana kadar pişirilmesi mantığına dayanıyor. Bu işlemi evde yapabilmek için bu 3 malzemeyi bir araya getirerek başlayalım. 400 ml suya (yaklaşık 2 su bardağı) 50 gram nişasta ilave ederek başlayın. Suyunuzun oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

HARCINIZI İNCE TABAKA OLARAK DÖKÜN

Ekran görüntüsü 2023-04-07 172004

Su ve nişastayı bir kapta ilave ettikten sonra hızlıca bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Topak oluşumunu engelleyin. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı kadar un ekleyin. Çırpmaya devam edin. Yanmaz, yapışmaz düz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içerisine az miktarda soğuk su ilave edip ısıtmaya başlayın. Harcınızı tekrar karıştırın. Harç karıştırma işlemini sıklıkla yapın ki nişasta dibe çökmesin. Harçtan ince bir tabaka olacak şekilde, tavanın tabanını kaplayacak kadar aktarın. Yüksek ısıda, hiç dokunmadan kenarları kuruyana kadar pişirin. Pişirme aşamasında ortasında açılmalar, bazı noktalarda kalınlıklar incelikler olabilir. Tavanızı sallayarak eşitlemeye özen gösterin. Hafif boşluklar olması sorun olmayacaktır. Ardından dikkatli bir şekilde tavadan çıkarın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın.

2 AŞAMADA PİŞİRİN

Ekran görüntüsü 2023-04-07 172102

Her güllaç yaprağını pişirmeden önce tavaya su koymayı unutmayın. İkinci koyduğunuz suyun sıcak olmasına özen gösterin. İlki soğuk su diğerleri sıcak su olsun. Güllaç yapraklarını hemen kullanacaksanız fırında pişirme işlemi uygulamanıza gerek yok. Ancak hemen kullanmayacaksanız ikinci pişirme aşamasına geçin. Hazırladığınız güllaç yapraklarını 150 derecede önceden ısıtılmış fırında çıtır çıtır olana kadar kuruyana kadar pişirin. Bu şekilde güllaç yapraklarınızı uzun süre saklayabilir, sütle ısıtarak da kullanabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsüBugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü
Anahtar Kelimeler:
tarifi iftar Ramazan menüsü güllaç nasıl yapılır leziz

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Tiktok fenomeni ayna karşına geçip iç çamaşırlı poz verdi

Tiktok fenomeni ayna karşına geçip iç çamaşırlı poz verdi

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Gelinim Mutfakta brownie pasta tarifi! Bol çikolatalı lezzet

Gelinim Mutfakta brownie pasta tarifi! Bol çikolatalı lezzet

İftar sofralarını taçlandıran çökertme kebabı tarifi

İftar sofralarını taçlandıran çökertme kebabı tarifi

İlginizi Çekebilir

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.