3 malzemeyle hazırlanan güllaç yaprağı tarifi! Evde güllaç yaprağı nasıl yapılır?

Güllaç tatlısının temel malzemesi olan güllaç yaprağının yapımının zor olduğu düşünülüyor. Genellikle dışarıdan alınan bu yaprakların fiyatlar her sene zamlanıyor. Bu sebeple birçok kişi evde güllaç yaprağı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. Evde 3 temel malzeme ile hazırlanan bu yaprakların yapımının kolaylığını görünce bir daha hazır almayacaksınız.

GÜLLAÇ YAPRAĞI TARİFİ

Malzemeler

Su

Nişasta

Un

Yapılışı

Güllaç yaprağı su, nişasta ve undan oluşan akışkan kıvamlı bir harcın ocakta sac üzerinde içindeki su buharlaşana kadar pişirilmesi mantığına dayanıyor. Bu işlemi evde yapabilmek için bu 3 malzemeyi bir araya getirerek başlayalım. 400 ml suya (yaklaşık 2 su bardağı) 50 gram nişasta ilave ederek başlayın. Suyunuzun oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

HARCINIZI İNCE TABAKA OLARAK DÖKÜN

Su ve nişastayı bir kapta ilave ettikten sonra hızlıca bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Topak oluşumunu engelleyin. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı kadar un ekleyin. Çırpmaya devam edin. Yanmaz, yapışmaz düz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içerisine az miktarda soğuk su ilave edip ısıtmaya başlayın. Harcınızı tekrar karıştırın. Harç karıştırma işlemini sıklıkla yapın ki nişasta dibe çökmesin. Harçtan ince bir tabaka olacak şekilde, tavanın tabanını kaplayacak kadar aktarın. Yüksek ısıda, hiç dokunmadan kenarları kuruyana kadar pişirin. Pişirme aşamasında ortasında açılmalar, bazı noktalarda kalınlıklar incelikler olabilir. Tavanızı sallayarak eşitlemeye özen gösterin. Hafif boşluklar olması sorun olmayacaktır. Ardından dikkatli bir şekilde tavadan çıkarın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın.

2 AŞAMADA PİŞİRİN

Her güllaç yaprağını pişirmeden önce tavaya su koymayı unutmayın. İkinci koyduğunuz suyun sıcak olmasına özen gösterin. İlki soğuk su diğerleri sıcak su olsun. Güllaç yapraklarını hemen kullanacaksanız fırında pişirme işlemi uygulamanıza gerek yok. Ancak hemen kullanmayacaksanız ikinci pişirme aşamasına geçin. Hazırladığınız güllaç yapraklarını 150 derecede önceden ısıtılmış fırında çıtır çıtır olana kadar kuruyana kadar pişirin. Bu şekilde güllaç yapraklarınızı uzun süre saklayabilir, sütle ısıtarak da kullanabilirsiniz.



