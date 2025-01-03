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  4. 3 Ocak 2025 Cuma güncel yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

3 Ocak 2025 Cuma güncel yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 09:25
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3 Ocak 2025 Cuma gününün yayın akışı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler hangi diziler var sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

3 Ocak 2025 Cuma güncel yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden keyifli yapımlar yer alacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv ekranlarında yeni dizi Zembilli izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında ise RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi diziler ise bu hafta yılbaşı tatili sebebi ile ekrana gelmeyecek.

reyting

ATV YAYIN AKIŞI:

01:30 Can Borcu

04:10 Aldatmak

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

22:30 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Tek Atış

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 RTÜK Belgesel

23:30 Pek Yakında

SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Siyah Kalp

03:00 Ay Lav Yu

04:30 Nasipse Olur

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan

22:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI:
02:00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

02:45 Ruhun Duymaz

04:30 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Dizi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kiracı

21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:00 Belalı Karakol

02:00 Belalı Karakol

04:00 Erkenci Kuş

06:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

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