3 Ocak 2025 Cuma güncel yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden keyifli yapımlar yer alacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ...
Bu akşam Atv ekranlarında yeni dizi Zembilli izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarında ise RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak.
Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi diziler ise bu hafta yılbaşı tatili sebebi ile ekrana gelmeyecek.
ATV YAYIN AKIŞI:
01:30 Can Borcu
04:10 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
22:30 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Tek Atış
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 RTÜK Belgesel
23:30 Pek Yakında
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Siyah Kalp
03:00 Ay Lav Yu
04:30 Nasipse Olur
06:45 Sandık Kokusu
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Başkan
22:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI:
02:00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
02:45 Ruhun Duymaz
04:30 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Dizi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kiracı
21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:00 Belalı Karakol
02:00 Belalı Karakol
04:00 Erkenci Kuş
06:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
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