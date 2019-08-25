3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, Cuma saat 18.30 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Cansu- Erkan Pınaraltı çiftinin kızı Ceylan'a, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı taksi çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Kazadan 1 gün önce yeni yaşının kutlandığı öğrenilen Ceylan Pınaraltı'nın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Halime Keser ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA





