vivo X500 E Google Play Console'da göründü: İşte tasarımı ve özellikleri

Geçtiğimiz hafta V2656 model numarasıyla Bluetooth SIG'nin internet sitesinde görülen vivo X500 E, şimdi de Google Play Console'da listelendi. Yeni listeleme, telefonun ön yüzünü ve bazı teknik özelliklerini gösteriyor.

VIVO X500 E'NİN EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE İŞLEMCİSİ GÖRÜLDÜ

Google Play Console listelemesindeki görsel, vivo X500 E'nin düz bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. 2.750 x 1.260 piksel çözünürlük sunan ekranda selfie kamerası için ortalanmış bir delik bulunuyor. Ancak listelemede ekranın boyutu ve panel türü belirtilmiyor.

Google Play Console kayıtlarına göre vivo X500 E, Qualcomm'un SM7750 kodlu Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden güç alıyor. Cihazda ayrıca 8 GB RAM bulunuyor.

Önceki söylentilerde vivo X500 E'nin Dimensity 9500 işlemcisiyle geleceği öne sürülmüştü.

Google Play Console'da listelenen cihaz V2648 model numarasını taşırken geçtiğimiz hafta Bluetooth sertifikası alan modelin numarası V2656 olarak kaydedilmişti. Bu durum, X500 E'nin farklı bölgelerde farklı yonga setleri kullanabileceğine işaret ediyor.

VIVO X500 E'NİN DİĞER OLASI ÖZELLİKLERİ

Söylentilere göre vivo X500 E, 6,59 inç büyüklüğünde bir ekranla gelebilir. Cihazda 50 megapiksel ana kameraya 64 megapiksel periskop telefoto kameranın eşlik edeceği iddia ediliyor.

Telefonun 7.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı da söyleniyor.

Ekran çözünürlüğü, Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ve 8 GB RAM gibi bilgiler Google Play Console listelemesiyle desteklenirken kamera özellikleri, batarya kapasitesi ve ekran boyutu henüz söylenti düzeyinde kalıyor.

Kaynaklar: GSMArena, 91 Mobiles

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