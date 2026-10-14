Giresun'da düğünde şaşırtan sürpriz! Takı törenine damga vurdu

Giresun'un Espiye ilçesinde dünyaevine giren Özgür Elmalı ve Damla Elmalı çiftinin düğününde ilginç bir takı töreni yaşandı. Damadın arkadaşı, yeni evlenen çifte altın veya para takmak yerine bir çuval fındık hediye etti. Giresun'un önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın düğünde takı olarak tercih edilmesi, davetliler arasında şaşkınlık ve tebessümle karşılandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreni, sıra dışı bir hediyeye sahne oldu.

Hayatlarını birleştiren Özgür Elmalı ve Damla Elmalı çiftinin düğününe katılan damadın arkadaşı Furkan Maraş, geleneksel takıların dışına çıkarak farklı bir sürpriz hazırladı.

Maraş, çifte altın veya para vermek yerine düğüne getirdiği bir çuval fındığı hediye etti.

DAVETLİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Fındık üretimiyle tanınan Giresun'da gerçekleşen düğünde, bir çuval fındığın takı olarak verilmesi davetlilerin dikkatini çekti.

Alışılmışın dışındaki hediye, düğün töreninde renkli anların yaşanmasına neden oldu.

"BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİK"

Damada yaptığı sürprizin nedenini anlatan Furkan Maraş, arkadaşına farklı bir düğün hediyesi vermek istediğini söyledi.

Maraş, "Düğününe bir çuval fındık getirerek bir değişiklik yapmak istedik. Kendisi arkadaşımız. Böyle bir takı takmak istedim" ifadelerini kullandı.

DAMATTAN ARKADAŞINA TEŞEKKÜR

Düğününde beklemediği bir hediyeyle karşılaşan Özgür Elmalı ise yapılan sürprizden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Elmalı, kendisine bir çuval fındık hediye eden arkadaşı Furkan Maraş'a teşekkür etti.

Altın ve para yerine fındığın tercih edildiği düğün, davetlilerin hafızasında renkli bir anı olarak yer etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır