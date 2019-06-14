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3 yaşındaki çocuğu bu halde görenler gözlerine inanamadı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

3 yaşındaki, bu kız çocuğunun doğum günü partisi için seçtiği tema olay oldu. “Rahibe” adlı filme hayran olan kızın doğum gününden görüntüler sosyal medyayı salladı.

3 yaşındaki çocuğu bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Çocuklar her zaman en tatlı en eğlenceli şeyleri sevecek diye bir kaide yoktur. Bazen onların da hayran olduğu ürkütücü birtakım şeyler olabilir. Ama ne olursa olsun çocukların kalplerinde tüm yetişkinlerin asla kaybetmemelerini istedikleri gerçekten özel bir şeyleri var. Aslında, bazen böyle eşsiz ve cesur şeyler yapmayı başarmaları da bundan kaynaklanıyor olabilir. Çoğumuz onlardan hayatımızı nasıl istediğimiz şekilde yaşayacağımızı öğrenmeliyiz. Bugünün hikayesi de doğum günü partisini düzenlerken diğerlerinin ne düşünebileceğini umursamayan Lucia isimli 3 yaşında bir kız çocuğu ve onun ilginç doğum gününden kareler...

Son zamanlarda, Andrea adlı bir İnternet kullanıcısı, yeğeninin doğum gününden bazı resimler paylaştı.

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Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan Lucia adlı yeğeni, geçen Eylül ayında çıkan ve bir gerilim filmi olan “Rahibe” filmini doğum günü partisinin teması yapnayı talep etti. Kesinlikle eşsiz bir çocuk olan Lucy'nin Andrea teyzesi “Parti temasını ilk gördüğümde çok gülüyordum, ilk başta bir şaka olduğunu düşündüm ama Lucia 'Rahibe' temasında ısrar etti” dedi.

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Lucia, bu gerilim filmini ilk olarak büyükannesinin evinde gördü ve hepsini izlemek için ısrar etti.

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Filmi izledikten sonra Lucia, doğum günü partisinde bu temaya sahip olmak konusunda diretti.

Andrea, diğer çocukların da çok iyi tepki verdiğini, hatta bazılarının da yüzlerini boyadığını söyledi.

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Lucia’nın annesi Laura, şeytani rahibenin filmini izlediğinden beri kızının en sevdiği film karakterinin o olduğunu söyledi.

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Lucy'nin bu doğum günü paylaşımından sonra insanlar, benzer korkutucu temalara sahip diğer çocuk partilerinin görüntülerini paylaşmaya başladı.

İşte diğer ilginç doğum günleri...

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