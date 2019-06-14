3 yaşındaki çocuğu bu halde görenler gözlerine inanamadı!

Çocuklar her zaman en tatlı en eğlenceli şeyleri sevecek diye bir kaide yoktur. Bazen onların da hayran olduğu ürkütücü birtakım şeyler olabilir. Ama ne olursa olsun çocukların kalplerinde tüm yetişkinlerin asla kaybetmemelerini istedikleri gerçekten özel bir şeyleri var. Aslında, bazen böyle eşsiz ve cesur şeyler yapmayı başarmaları da bundan kaynaklanıyor olabilir. Çoğumuz onlardan hayatımızı nasıl istediğimiz şekilde yaşayacağımızı öğrenmeliyiz. Bugünün hikayesi de doğum günü partisini düzenlerken diğerlerinin ne düşünebileceğini umursamayan Lucia isimli 3 yaşında bir kız çocuğu ve onun ilginç doğum gününden kareler...

Son zamanlarda, Andrea adlı bir İnternet kullanıcısı, yeğeninin doğum gününden bazı resimler paylaştı.

Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan Lucia adlı yeğeni, geçen Eylül ayında çıkan ve bir gerilim filmi olan “Rahibe” filmini doğum günü partisinin teması yapnayı talep etti. Kesinlikle eşsiz bir çocuk olan Lucy'nin Andrea teyzesi “Parti temasını ilk gördüğümde çok gülüyordum, ilk başta bir şaka olduğunu düşündüm ama Lucia 'Rahibe' temasında ısrar etti” dedi.