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    4. 3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü! Annesinin çantasında bulduğu silahla vurdu... Patlama sesi duyuldu ve çığlıklar susmadı

    3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü! Annesinin çantasında bulduğu silahla vurdu... Patlama sesi duyuldu ve çığlıklar susmadı

    21.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde 3 yaşındaki çocuk, annesinin çantasında bulduğu silahla 2 yaşındaki kardeşini öldürdü. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken adli tıp olayın kaza olduğunu söyledi ve anneye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde ismi açıklanmayan 3 yaşındaki bir çocuk annesinin yatak odasında bulunan çantasından aldığı içi dolu silahla ismi açıklanmayan 2 yaşındaki kardeşini vurdu. 2 yaşındaki küçük çocuk en yakın hastaneye götürülürken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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    WGN'nin haberine göre , oğlanların annesi polise, 3 yaşındaki oğlunun silahı bulduğunda yatak odasında olduğunu ve küçük kardeşini vurduğunu söyledi. Indiana eyaletindeki Gary bölgesinde meydana gelen olayda komşular akşam 19.30'dan kısa bir süre önce yüksek bir patlama sesi ve çığlıklar duyduklarını söyledi.

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    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken polis departmanı, eyaletteki vatandaşlara güvenli bir silah kutusu veya silah kilidi alması, ateşli silahları çocukların ulaşamayacağı yerlere koymaları yönünde çağrı yaptı.

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    Amerika silah
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