Sosyal medyanın konuştuğu olay itiraf! "Vajinal açıklığım olmadan doğdum. Interseks olduğumu bu şekilde keşfettim"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho kentinde yaşayan 24 yaşındaki Sydney Bean isimli genç bir kadın interseksüellik (hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir) teşhisini öğrendiği anda yaşadığı büyük şaşkınlığı TikTok'tan paylaşarak dikkatleri çekti.

17 YAŞINDAYKEN FARK ETTİ

17 yaşındayken adet görmemesi üzerine durumda bir gariplik olduğunu düşündüğünü belirten Bean, "Vajinal açıklığım olmadan doğdum. Interseks olduğumu bu şekilde keşfettim. Aynaya baktığımda sadece küçük bir delik olduğunu gördüm. Buna anlam veremedim ve hemen bir doktora başvurdum" dedi.

880 bini aşkın izlenmeye ulaşan Bean, başarılı olarak gördüğü düzeltici ameliyatı tercih etti. Geçtiğimiz günlerde Truly'nin "Born Different" adlı programına katılan Bean, "Düzgün bir vücuda sahip olduğumu hissettim. Kendimi tamamen bir kadın olarak hissediyorum" diye konuştu.







