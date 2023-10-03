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    4. Şaşkına çeviren görüntüler! Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi... Çevrelerindekilere aldırış etmedi

    Şaşkına çeviren görüntüler! Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi... Çevrelerindekilere aldırış etmedi

    03.10.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei şehrindeki bir barda ismi açıklanmayan bir çift herkesin ortasında cinsel ilişkiye girdi. Alkolü fazla kaçıran çift çevrelerindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girerken o anlar sosyal medyadan ifşa edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çiftin çevresine toplanan bazı kişilerin tezahürat ettiği görüldü.

    Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei şehrindeki bir barda herkesin içinde cinsel ilişkiye giren çift tepkilerin odağına yerleşti. China Press'in haberine göre, ikili ilk başlarda sadece flört ederek dans ederken sonrasında yakınlaşmanın dozu arttı. İsmi açıklanmayan çift mekanda bulunan diğer kişilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çifti yaptıkları eylemden dolayı sert bir şekilde eleştirirken bazıları ise görüntüleri eğlenceli bulduğunu dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki sosyal medya Çin bar

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