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  4. Sahilde cinsel ilişkiye giren çifti görünce öfkeden deliye döndüler! Önce terlikle dövdüler, sonrasında ise üzerlerine kum attılar

Sahilde cinsel ilişkiye giren çifti görünce öfkeden deliye döndüler! Önce terlikle dövdüler, sonrasında ise üzerlerine kum attılar

11.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde plajda çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren bir çift tepkiyle karşılandı. İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki bir plajda cinsel ilişkiye giren çifte bir grup kadın önce parmak arası terlikle vurarak tepki gösterdi. Sonrasında ise üzerlerine kum attı. Görüntüler sosyal medyayı salladı.

İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki Playa de Palma plajında bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Çevredekilerin şaşkınlık dolu bakışları altında yakınlaşan çift büyük bir tepkiyle karşılandı. Orta yaşlı bir grup kadın çiftin yanına gelerek plajdan uzaklaşmalarını istedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

ÖNCE TERLİK SONRASINDA KUM

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Söz konusu görüntülerde çiftin yanına gelen üç kadından biri önce ayağındaki terliği çıkartarak ikiliye vurdu. Sonrasında ise diğer kadınlarla birlikte “Gidin buradan” diyerek çiftin üzerine kum atmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki İspanya mayorka

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