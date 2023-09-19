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    4. Sevgilisinin kocası evi basınca ne yapacağını şaşırdı! Üzerini bile giymeye fırsat bulamadan balkondan böyle kaçmaya çalıştı

    Sevgilisinin kocası evi basınca ne yapacağını şaşırdı! Üzerini bile giymeye fırsat bulamadan balkondan böyle kaçmaya çalıştı

    19.09.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde sevgilisinin kocasının evi basması üzerine hazırlıksız yakalanan bir adamın kaçmaya çalıştığı anlar komşunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan bölgesinde meydana gelen olayda ismi açıklanmayan bir adma sevgilisinin kocasının evi basması üzerine ilginç bir şekilde kaçmak istedi. İş gezisi nedeniyle yurt dışında olduğu belirtilen eşin eve erken gelişi karısı ve sevgilisinin beklemedik bir sürprizle karşılaşmasına neden oldu.

    İP YARDIMIYLA İNMEYE ÇALIŞTI

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    Elinde kıyafetlerle balkona çıkan adamın önce üzerine tişörtünü giydiği ve balkonda asılı duran ip yardımıyla aşağıya inmeye çalıştığı anlar komşular tarafından çekildi. Kaçan adamı görüntüleyen Liu ve Zhao adamın yakalanmadan aşağıya inmesi için kendisine yardım ettiklerini dile getirdi.

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