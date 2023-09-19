Sevgilisinin kocası evi basınca ne yapacağını şaşırdı! Üzerini bile giymeye fırsat bulamadan balkondan böyle kaçmaya çalıştı

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan bölgesinde meydana gelen olayda ismi açıklanmayan bir adma sevgilisinin kocasının evi basması üzerine ilginç bir şekilde kaçmak istedi. İş gezisi nedeniyle yurt dışında olduğu belirtilen eşin eve erken gelişi karısı ve sevgilisinin beklemedik bir sürprizle karşılaşmasına neden oldu.

İP YARDIMIYLA İNMEYE ÇALIŞTI

Elinde kıyafetlerle balkona çıkan adamın önce üzerine tişörtünü giydiği ve balkonda asılı duran ip yardımıyla aşağıya inmeye çalıştığı anlar komşular tarafından çekildi. Kaçan adamı görüntüleyen Liu ve Zhao adamın yakalanmadan aşağıya inmesi için kendisine yardım ettiklerini dile getirdi.