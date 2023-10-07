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    4. Sevgilisini sosyal medyada başka biriyle mesajlaşırken yakaladı! O kişinin kadın olmadığını öğrenince yıkıldı... Gündem yaratan ihanet hikayesi

    Sevgilisini sosyal medyada başka biriyle mesajlaşırken yakaladı! O kişinin kadın olmadığını öğrenince yıkıldı... Gündem yaratan ihanet hikayesi

    07.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada başına gelen bir ihanet hikayesini anlatan kadının paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Erkek arkadaşının kendisini Instagram mesajlarıyla yapa zekayla kendisini aldattığını öğrenen kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sosyal medyada 'daphodilhoe' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının sosyal medyada başka bir kişiyle mesajlaşarak kendisini aldattığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Erkek arkadaşının yapay zekayla mesajlaştığını dile getiren kadın ihaneti öğrendiğinde şaşırdığını ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.

    ERKEK ARKADAŞIYLA DALGA GEÇTİ

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    Sevgilisinin sosyal medyada yapay zeka olduğunu fark etmediği bir kişiyle mesajlaşarak kendisini aldattığını dile getiren kadın bu duruma üzüldüğünü söylese de olayı ti'ye almayı ihmal etmedi.

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    Sosyal medyada 1.8 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan paylaşımda genç kadın, "Erkek arkadaşın fark etmeden seni sosyal medyada yapaya zekayla aldattığında durum çok komik olabiliyor" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya aldatmak ihanet

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