Sevgilisini sosyal medyada başka biriyle mesajlaşırken yakaladı! O kişinin kadın olmadığını öğrenince yıkıldı... Gündem yaratan ihanet hikayesi

Sosyal medyada 'daphodilhoe' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının sosyal medyada başka bir kişiyle mesajlaşarak kendisini aldattığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Erkek arkadaşının yapay zekayla mesajlaştığını dile getiren kadın ihaneti öğrendiğinde şaşırdığını ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.

ERKEK ARKADAŞIYLA DALGA GEÇTİ

Sevgilisinin sosyal medyada yapay zeka olduğunu fark etmediği bir kişiyle mesajlaşarak kendisini aldattığını dile getiren kadın bu duruma üzüldüğünü söylese de olayı ti'ye almayı ihmal etmedi.

Sosyal medyada 1.8 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan paylaşımda genç kadın, "Erkek arkadaşın fark etmeden seni sosyal medyada yapaya zekayla aldattığında durum çok komik olabiliyor" notunu ekledi.