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3 yaşındaki kızının ölüsü derin dondurucudan çıkmıştı! Müge Anlı’da Melissa’nın kayınvalidesinden zehir zemberek sözler! Stüdyo karıştı

10.01.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına daha önce katılan Melissa bugün yeniden canlı yayındaydı. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’e daha önce katılan Melissa İlhan’ın 3 yaşındaki kızı derin dondurucuda ölü bulunmuştu. Hayatta kalan kızını yanına almak isteyen Melissa’nın kayınvalidesi canlı yayına katıldı ve zehir zemberek suçlamalarda bulundu.

3 yaşındaki kızının ölüsü derin dondurucudan çıkmıştı! Müge Anlı’da Melissa’nın kayınvalidesinden zehir zemberek sözler! Stüdyo karıştı

3 yaşındaki küçük kızı kendisini fuhuşa sürükleyenler tarafından öldürülen Melissa İlhan, hayatta kalan diğer kızını yanına alabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı. Hafta içi her gün ekrana gelen programa daha önce de katılan Melissa, küçük kızına bakan kayınvalidesi ile canlı yayında yüzleşti. Kayınvalide Sevim Hanım, “Senin madem elinde telefon vardı da Nazlı öldüğünde niye bir imdat demedin? 155’i arayabilirdin sen. Sen benim çocuğumu öldürdüler deseydin polisler dünyayı ayağa kaldırırdı” dedi.

“SEN O ÇOCUĞUN ÖLÜSÜNÜ KUCAĞINA ALDIN”

Melissa, “Öldürdüğünü ne bileyim? Burada öğrendim ben ya” yanıtını verdi. Kayınvalide Sevim Hanım ise, “Onun ölüsünü kucağına bile aldın sen ben biliyorum ama ispatlayamıyorum. Örtbas ettin Mehmet’i, sevgilin ya uzaklaşır senden diye sustun” dedi.
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Melissa ise, “Ya ne sevgilisi? Bana onları yapan kişiye nasıl sevgili diyorsun sen?” yanıtını verdi.

“BU ÇOCUĞU DA MI ÖLDÜRTECEKSİN”

Kayınvalide Sevin Hanım, “Bunu da mı öldürteceksin! Canımdan vazgeçerim bu çocuğu sana vermem” dedi.
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TİKTOK HESABI GÜNDEM OLDU

Sevim Hanım açıklamasında, “Geçen gün TikTok hesabı açmış, Almanca isimli. Sen bu yola hala devam ediyorsun. Seni kaç kişi görmüş.” dedi.
Müge Anlı, iki çocuk annesinin neden TikTok'ta olduğunu sordu. Melissa ise hesabın eski olduğunu açıkladı.

SONNN

DAHA ÖNCE YAŞANANLAR

Melissa boşandıktan sonra kaldığı arkadaşının yanında, arkadaşının erkek arkadaşı tarafından fuhuşa zorlandığını ve para gelmediği zaman da çocukları görmemekle tehdit edildiğini anlatarak programa başvurmuştu. Bir çocuğu bakıcının yanında, diğer çocuğu ise derin dondurucuda ölü olarak bulunmuştu.

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