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3 yıl sonra şarıl şarıl akmaya başladı! 4 farklı mağaradan geliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kuruyan Sakçagözü Şelalesi, yağışların etkisi ve karların erimesiyle 3 yıl sonra yeniden akmaya başladı.

3 yıl sonra şarıl şarıl akmaya başladı! 4 farklı mağaradan geliyor

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi’nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, bölge halkının yaz mevsiminde ilgi gösterdiği, piknik yapmak isteyenlerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

3 yıl sonra şarıl şarıl akmaya başladı! 4 farklı mağaradan geliyor 1

KURAKLIK NEDENİYLE KURUMUŞTU

4 farklı mağara üzerinde akarak Sakçagözü Ovası’nda buluşan Sakçagözü Şelalesi, yeterli yağışın düşmemesi ve kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Çağlayan görüntüsü ile doğa tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelale 3 yıl sonra, yağışların etkisi ve karların erimesiyle eski günlerine geri döndü.

3 yıl sonra şarıl şarıl akmaya başladı! 4 farklı mağaradan geliyor 2

Tekrar akmaya başlayan şelale havaların ısınmasıyla doğa tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan, şelaleye gelen bazı ziyaretçiler serinlemek için suya girdi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mağara şelale
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