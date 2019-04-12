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30. Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

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SİNEMA TV  | 12.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

Dünya sinemasından seçkin örneklerin yer alacağı Ankara Uluslararası Film Festivali, 18-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından organize edilen festivalin 30'uncusu, bu yıl yine dünya sinemasının seçkin örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Sinemaseverlerin merakla beklediği festivalin dünya sineması seçkisi; "Berlin Ekspres", "Daha Ötesi Yok", "Dünya Festivallerinden", "Duvar Yıkılıyorken", "Retrospektif: Werner Herzog" ve "V4: Orta Avrupa Dörtlüsü" bölümlerinden oluşacak.

Festivalin biletleri 6 Nisan’da satışa sunulmuştu.

AA

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