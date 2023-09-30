30 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, İsyan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 30 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, İsyan, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 30 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

30 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (23 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

23 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinde birinci sırada TRT1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer alırken, ikinci sırada Atv’de yayınlanan Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı dizisinin özet bölümü yer aldı.

AB'de ise reytinglerin ilk sırasında Gönül Dağı dizisi, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı dizisinin özeti yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 KARDESLERIM (OZET) ATV

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KORUYUCU (Y.S) STAR TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 TURKIYE-JAPONYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL OLIMPIYAT ELEMELERI KARSILASMASI TRT SPOR

5 KARDESLERIM ATV

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 KORUYUCU (Y.S) STAR TV

8 SET SAYISI TRT SPOR

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KARDESLERIM ATV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 TURKIYE-JAPONYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL OLIMPIYAT ELEMELERI KARSILASMASI TRT SPOR

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

11 YA COK SEVERSEN KANAL D

