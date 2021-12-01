30 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

ATV'de Destan, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Evlilik Hakkında Her Şey, TRT1'de Masumlar Apartmanı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, Total, AB ve ABC kategorisinde reytinglerde yarıştı.

30 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de yayınlanan “Destan” 2. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Evlilik Hakkında Her Şey”, 2.sırada TRT1’de ekrana gelen “Masumlar Apartmanı” 3.sırada “Destan” dizisi yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



