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30 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

01.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Kasım’da yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. 30 Kasım’da Destan, Esra Erol’da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi.

30 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

ATV'de Destan, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, FOX TV'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Evlilik Hakkında Her Şey, TRT1'de Masumlar Apartmanı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar, Total, AB ve ABC kategorisinde reytinglerde yarıştı.

30 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de yayınlanan “Destan” 2. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Evlilik Hakkında Her Şey”, 2.sırada TRT1’de ekrana gelen “Masumlar Apartmanı” 3.sırada “Destan” dizisi yer aldı.

30 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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