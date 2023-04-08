30 kilo veren Sihirli Annem’in Cem’ini görenler tanıyamıyor! Son hali ağızları açık bıraktı

Unutulmaz dizilerden biri olan Sihirli Annem dizisinde Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür’ün son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Tuğçe’ye olan aşkını sık sık ilan eden Cem dizinin sevilen karakterlerinden biriydi. 30 kilo veren Sihirli Annem’in Cem’ini görenler tanıyamadı.

Şimdilerde 31 yaşında olan Buğra Özmüldür sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Özmüldür’ün fotoğraflarına takipçileri “Sihirli Annem izlerken karşıma çıkan”, “Çok zayıflamışsın”, “Çok havalısın”, “Nasıl bir kralsın” yorumlarında bulundu.

Oyunculuk yaşamına 9 yaşında başlayan ünlü isim Sinan Çetin'in çektiği gazoz reklamında rol aldı.

Sihirli Annem dizisinde Cem karakteri ile büyük beğeni toplayan Özmüldür daha sonra Selena dizisine konuk oyuncu oldu.

Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Menfi karakterine hayat verdi.

Buğra Özmüldür’ün rol aldığı yapımlar arasında Olaylar Olaylar Mevzu Çarşamba ve Adı Efsane de bulunuyor.





