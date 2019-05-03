30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunuldu

Siber saldırganlar, doğru kombinasyonu buluncaya dek oturum açma girişimlerini sürdürerek, web sitelerine veya kişilerin özel hesaplarına sızmaya çalışıyorlar.

Küresel antivirüs yazılım kuruluşu ESET, içerik dağıtım ağı Akamai’in bu yöndeki raporuna dikkat çekiyor. Rapora göre 2018 yılında bilgisayar korsanları, sızdırılmış oturum açma bilgilerini kullanarak 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulundu.

Farklı siteler için aynı şifre kullanımı, sorunu büyütüyor

Geniş yelpazedeki kullanıcı adı/parola kombinasyonlarının internette kolayca ulaşılabilir olması ve pek çok insanın aynı oturum açma bilgilerini farklı sitelerde kullanması, bu sorunun kolayca ortadan kaldırılamayacağına işaret ediyor. Hatta tam aksine, söz konusu rapora göre geçen yıl küresel çaptaki tüm oturum açma girişimlerinin yüzde 43’ü kötü amaçlıydı. Endişe verici şekilde, bu girişimler ortalama yüzde 0.1 ile yüzde 2 arasında oranla saldırganlara getiri sağladı.

Sadece hesabı ele geçirmiyorlar

Başarılı olduklarında saldırganlar yalnızca hesabın kontrolünü ele almakla kalmıyor, aynı zamanda hesap sahibinin kişisel bilgilerini, kimlik hırsızlığı amacıyla çalarak dolandırıcılık işlemlerinde kullanmanın yanı sıra çevrimiçi hesapları spam saldırıları gibi diğer kötü amaçlı faaliyetler doğrultusunda da suistimal edebiliyorlar.