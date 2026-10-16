Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk'ın hayali gerçek oldu

Tesla, dokuz yıllık uzun bir bekleyişin ardından yeni nesil Roadster modelini geçtiğimiz saatlerde tanıttı. Şirketin CEO'su Elon Musk tarafından Waco, Teksas dışındaki bir etkinlikte sergilenen araç, otomotiv dünyasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir model olarak geliyor.

Tesla’nın SpaceX ortaklığında geliştirdiği yeni Roadster hiper otomobili, kelimenin tam anlamıyla uçuyor. Araç, havaya kalkıp kısa süreliğine uçabiliyor.

KARŞINIZDA UÇAN ARABA YENİ TESLA ROADSTER

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Tanıtım sırasında yüksek güçlü fanlar ile soğuk gaz iticilerinin birleşimi kullanılarak aracın ters bir rampadan yukarı tırmandığı, havada kendi etrafında döndüğü ve ardından zemine yumuşak bir iniş gerçekleştirdiği gösterildi. Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile ortak geliştirilen arabada roket teknolojilerinden yararlanıldı.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Bunun yanı sıra gösteri esnasında araç hareket halindeyken; Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y ve Model 3 modellerinin üzerinden iticileri vasıtasıyla atlayarak geçti. Yani filmlerde gördüğümüz uçan arabalar, bu sefer gerçek oldu. Toplam 600 litre sıkıştırılmış hava barındıran bu sistem, aracın havaya kalkmasını ve manevra yapmasını sağlıyor. hava tanklarının tekrar şarj edilebilir yapıda olduğu belirtiliyor.

0-60 mph in 0.81 seconds https://t.co/7Pp4oqJVzq — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Aracın altında yer alan özel vakum fan sistemi, gövdeyi yola doğru aktif olarak çekerek araca virajlarda tam 2G yanal yol tutuş kuvveti kazandırıyor. Elon Musk, Roadster'ın bugüne kadar kırılmış tüm pist rekorlarını ezip geçeceğini iddia ediyor. Araç, SpaceX mühendisliğiyle geliştirilen 10 adet soğuk gaz iticisi sayesinde 0’dan 96 km/sa hıza 0,81 saniye civarlarında ulaşarak gelmiş geçmiş en hızlı hızlanan araba olmayı başarıyor.

0’DAN 100’E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKIYOR, MANUEL VİTESLE GELİYOR

Tesla, yeni Roadster modelini üç farklı donanım paketiyle piyasaya sunacağını duyurdu. Giriş seviyesi olan iki kişilik "Performance" paketi, pist içinde ve dışında üst düzey performans sunabilmek adına aktif aerodinamik elemanlar ve çok modlu bir emiş sistemiyle geliyor. Yarış odaklı "Thrust" donanımı ise arka kısma yerleştirilen soğuk gaz iticileri sayesinde 1 saniyenin altındaki 0’dan 100 km/sa hıza ivmelenmesini iki kişilik oturma düzeniyle sunuyor. Serinin en uç noktası olan ve "hava sürüşüne hazır" şeklinde tanımlanan "Rocket" paketi ise tek kişilik bir yerleşime sahip ve aracın etrafına dağıtılmış 10 adet soğuk gaz iticisi içeriyor. Bu özel versiyon yalnızca davetiye usulüyle satın alınabilecek.

YENİ ROADSTER NE KADAR?

Tüm paket seçeneklerinin yaklaşık 482 km menzil sunacağı ve saatte yaklaşık 400 km/sa hızlara ulaşabileceği belirtilmiş. Şirket, kesin satış fiyatını henüz ilan etmemiş olsa da web sitesi üzerinden rezervasyonları toplamaya başladı. "Performance" versiyonunu rezerve etmek isteyen kullanıcıların 50.000 dolar ödemesi gerekirken, "Thrust" versiyonu için bu depozito bedeli 250.000 dolar olarak belirlendi. Musk aracın seri üretimi için 2028 yılını işaret etti.

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 https://t.co/CV7trDTS66 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Aracın dış tasarımı, 2017 yılında gösterilen ilk konseptten belirgin şekilde ayrışıyor. Mat beyaz renkle sergilenen yeni tasarım; Lamborghini hatlarını ve Elon Musk'ın bizzat sahibi olduğu Lotus Esprit modelini andıran keskin, açılı çizgilere sahip.

Tesla, bu yeni tasarım dilinin ikonik SR-71 keşif uçağı ile F-35 savaş jetinden esinlendiğini ve şirketin S3XY serisinden Cybertruck, Cybercab ve Optimus çizgisine doğru geçişini yansıttığını ifade ediyor. Aracın içerisinde yer kaplayan tüm boşlukların, yüksek basınçlı hava depoları olan karbon fiber sarımlı basınçlı kaplar doldurulduğu belirtiliyor.

"İNSAN TARAFINDAN SÜRÜLEN EN SON VE EN İYİ OTOMOBİL"

Tesla'nın otonom sürüşe odaklandığı bir dönemde Elon Musk, Roadster'ın uzun vadede sürücü tarafından manuel olarak kullanılacak tek Tesla modeli olacağını vurguladı."İnsan tarafından sürülen en son ve en iyi otomobil" olarak nitelendirilen model için Musk, güvenlik odaklı düşünen kullanıcılara sıra dışı bir uyarıda bulundu. Bir süper otomobil alırken birincil hedefin güvenlik olmaması gerektiğini söyleyen Musk, "Eğer birincil amacınız güvenlikse bu arabayı almayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Webtekno