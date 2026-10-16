Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk'ın hayali gerçek oldu

Elon Musk'ın üst yöneticiliğini (CEO) yaptığı ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uçan araba Tesla Roadster'ı tanıttı. Uzun yıllardır beklenen yeni Roadster, bir hayali gerçeğe dönüştürüyor ve gerçekten uçabiliyor.

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk'ın hayali gerçek oldu
Enes Çırtlık

Tesla, dokuz yıllık uzun bir bekleyişin ardından yeni nesil Roadster modelini geçtiğimiz saatlerde tanıttı. Şirketin CEO'su Elon Musk tarafından Waco, Teksas dışındaki bir etkinlikte sergilenen araç, otomotiv dünyasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir model olarak geliyor.

Tesla’nın SpaceX ortaklığında geliştirdiği yeni Roadster hiper otomobili, kelimenin tam anlamıyla uçuyor. Araç, havaya kalkıp kısa süreliğine uçabiliyor.

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk ın hayali gerçek oldu 1

KARŞINIZDA UÇAN ARABA YENİ TESLA ROADSTER

Tanıtım sırasında yüksek güçlü fanlar ile soğuk gaz iticilerinin birleşimi kullanılarak aracın ters bir rampadan yukarı tırmandığı, havada kendi etrafında döndüğü ve ardından zemine yumuşak bir iniş gerçekleştirdiği gösterildi. Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile ortak geliştirilen arabada roket teknolojilerinden yararlanıldı.

Bunun yanı sıra gösteri esnasında araç hareket halindeyken; Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y ve Model 3 modellerinin üzerinden iticileri vasıtasıyla atlayarak geçti. Yani filmlerde gördüğümüz uçan arabalar, bu sefer gerçek oldu. Toplam 600 litre sıkıştırılmış hava barındıran bu sistem, aracın havaya kalkmasını ve manevra yapmasını sağlıyor. hava tanklarının tekrar şarj edilebilir yapıda olduğu belirtiliyor.

Aracın altında yer alan özel vakum fan sistemi, gövdeyi yola doğru aktif olarak çekerek araca virajlarda tam 2G yanal yol tutuş kuvveti kazandırıyor. Elon Musk, Roadster'ın bugüne kadar kırılmış tüm pist rekorlarını ezip geçeceğini iddia ediyor. Araç, SpaceX mühendisliğiyle geliştirilen 10 adet soğuk gaz iticisi sayesinde 0’dan 96 km/sa hıza 0,81 saniye civarlarında ulaşarak gelmiş geçmiş en hızlı hızlanan araba olmayı başarıyor.

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk ın hayali gerçek oldu 2

0’DAN 100’E 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKIYOR, MANUEL VİTESLE GELİYOR

Tesla, yeni Roadster modelini üç farklı donanım paketiyle piyasaya sunacağını duyurdu. Giriş seviyesi olan iki kişilik "Performance" paketi, pist içinde ve dışında üst düzey performans sunabilmek adına aktif aerodinamik elemanlar ve çok modlu bir emiş sistemiyle geliyor. Yarış odaklı "Thrust" donanımı ise arka kısma yerleştirilen soğuk gaz iticileri sayesinde 1 saniyenin altındaki 0’dan 100 km/sa hıza ivmelenmesini iki kişilik oturma düzeniyle sunuyor. Serinin en uç noktası olan ve "hava sürüşüne hazır" şeklinde tanımlanan "Rocket" paketi ise tek kişilik bir yerleşime sahip ve aracın etrafına dağıtılmış 10 adet soğuk gaz iticisi içeriyor. Bu özel versiyon yalnızca davetiye usulüyle satın alınabilecek.

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk ın hayali gerçek oldu 3

YENİ ROADSTER NE KADAR?

Tüm paket seçeneklerinin yaklaşık 482 km menzil sunacağı ve saatte yaklaşık 400 km/sa hızlara ulaşabileceği belirtilmiş. Şirket, kesin satış fiyatını henüz ilan etmemiş olsa da web sitesi üzerinden rezervasyonları toplamaya başladı. "Performance" versiyonunu rezerve etmek isteyen kullanıcıların 50.000 dolar ödemesi gerekirken, "Thrust" versiyonu için bu depozito bedeli 250.000 dolar olarak belirlendi. Musk aracın seri üretimi için 2028 yılını işaret etti.

Aracın dış tasarımı, 2017 yılında gösterilen ilk konseptten belirgin şekilde ayrışıyor. Mat beyaz renkle sergilenen yeni tasarım; Lamborghini hatlarını ve Elon Musk'ın bizzat sahibi olduğu Lotus Esprit modelini andıran keskin, açılı çizgilere sahip.

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk ın hayali gerçek oldu 4

Tesla, bu yeni tasarım dilinin ikonik SR-71 keşif uçağı ile F-35 savaş jetinden esinlendiğini ve şirketin S3XY serisinden Cybertruck, Cybercab ve Optimus çizgisine doğru geçişini yansıttığını ifade ediyor. Aracın içerisinde yer kaplayan tüm boşlukların, yüksek basınçlı hava depoları olan karbon fiber sarımlı basınçlı kaplar doldurulduğu belirtiliyor.

Uçan araba Tesla Roadster tanıtıldı! Elon Musk ın hayali gerçek oldu 5

"İNSAN TARAFINDAN SÜRÜLEN EN SON VE EN İYİ OTOMOBİL"

Tesla'nın otonom sürüşe odaklandığı bir dönemde Elon Musk, Roadster'ın uzun vadede sürücü tarafından manuel olarak kullanılacak tek Tesla modeli olacağını vurguladı."İnsan tarafından sürülen en son ve en iyi otomobil" olarak nitelendirilen model için Musk, güvenlik odaklı düşünen kullanıcılara sıra dışı bir uyarıda bulundu. Bir süper otomobil alırken birincil hedefin güvenlik olmaması gerektiğini söyleyen Musk, "Eğer birincil amacınız güvenlikse bu arabayı almayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Webtekno

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Film sahnesi gibi görüntü: Su basan 5 yıldızlı otelde Titanic resitali!Film sahnesi gibi görüntü: Su basan 5 yıldızlı otelde Titanic resitali!
3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.