30 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

Geçtiğimiz gün birçok dizi ve program reyting sonuçlarında birinci gelmek için yarıştı. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. TİAK, reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralamasını yayınlamıyor. Peki 30 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Total ilk 10 programda Survivor All Star 2022 birinci geldi. Yargı dizisi, AB ilk 10 program ve 20+ABC1 ilk 10 programda birinci geldi.





