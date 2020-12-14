30 saat sürdü! Oğlunun doğum lekesini dövme yaptırana adam...

Kanada Alberta'da yaşayan Derek Prue, oğlunun gövdesindeki kahverengi bir doğum lekesi konusunda giderek daha bilinçli hale geldiğini görünce ona cesaret ve güven aşılamak istedi.

'OĞLUMUN GÜLÜMSEDİĞİNİ GÖRMEK HARİKA'

Vücuduna oğlunun doğum lekesiyle eşleşen bir dövme yaptırmak için 30 saat harcayan baba, 'Her zaman doğum lekesiyle gurur duyuyordu ancak onu örtbas etmek istediğini gördüm. Yüzme havuzunda gömleğini çıkarmak istemiyordu. Sanırım bu konuda biraz hassas olmaya başlamıştı. Ben de aynı şeyi yaptırmak istedim ki o tek olmasın. Bunun tek seans gibi bir şey olacağını düşündüm. Ama üç saat yaklaşık 30 saate dönüştü. Yani biraz zor bir süreç oldu. Ama yaşadığım acıya değdi. Oğlumun gülümsediğini görmek harika' dedi.

Dövme sanatçısı Gibert, ilham verici mürekkebin Derek Jr. üzerindeki etkisi hakkında şunları söyledi: 'Bu, ona daha fazla güven veren, bu büyük ize sahip tek kişinin o olmadığını bilmesini sağlayan, günlük yaşamını gerçekten etkileyen bir şey. Şimdi sonsuza kadar onları bu şekilde bilmek gerçekten özel.'

