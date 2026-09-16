300 derece taş fırına giriyor, 15 dakikada hazır! Yemek için farklı ülkelerden gelenler var

Kentte 33 yıldır faaliyet gösteren ve Kilis tava başta olmak üzere oruk kebabı, küşleme ve altı ezmeli kebap gibi yöresel yemekleri hazırlayan işletme, farklı şehirlerden gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu ve daha önce atandığı görevinden bu mesleği sürdürebilmek için istifa ettiğini belirten usta Tahir Canözer, Kilis tava hazırlarken orta yağlı kuzu kaburga etini kullandıklarını söyledi. Canözer, etin içerisine kırmızı ve yeşil biber ile az miktarda kuru soğan eklediklerini, tuz, toz biber ve karabiber ile hazırlanan karışımı zırhtan geçirdiklerini ifade etti.

Kilis tavanın hazırlanışını anlatan Canözer, "Tepsinin altına ince dilimlenmiş patlıcan, kenarlarına ise domates, biber ve soğan koyuyoruz. Yaklaşık 300 derece sıcaklıktaki taş fırında pişiriyoruz. Tırnaklı pide ile servis ediyoruz. Yaklaşık 15 dakikada hazır hale getiriyoruz" dedi.

İşletmenin 33 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Canözer, Kilis tavanın kent dışından gelen vatandaşların ilgisini çektiğini ifade ederek, "İl dışından, çevre şehirlerden özellikle bu lezzetimizi tatmaya gelen vatandaşlarımız oluyor. Kilis tava yemek için farklı ülkelerden gelenler de var. Biz sınır şehriyiz, Suriye'ye yakınız. Suriye'yi görmek isteyen, gezmeye gelen, Gaziantep'i görmek isteyen vatandaşlar özellikle Kilis'e de geliyor" diye konuştu.

ERZURUM'DAN GELEB VATANDAŞ İLK KEZ TATTI

Erzurum'dan Kilis'e gelen bir vatandaş ise ilk kez Kilis tava yediğini belirterek, "İlk defa yiyorum. Gayet başarılı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsviçre doğumlu bir vatandaş da Kilis'in yöresel yemeklerini beğendiğini belirterek, "Lezzetler çok zarif. Bu baharatlar harika bir damak tadı sunuyor. Avrupa'da bu damak tadında lezzetler yenilmediğini düşünüyorum" dedi.