Ata tohumunu toprağa ektiler, ortaya devleri çıktı! Bir tanesi 1 kilo 200 gram

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde üretilen ata tohumu domatesler, iriliği ve doğallığıyla dikkat çekiyor. Hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadan tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşıyor.

Palu ilçesinin Mahman köyünde ata tohumlarıyla üretilen domateslerin bölgeye özgü olduğunu ve tamamen doğal şartlarda büyüdüğünü belirten Arif Meydanoğlu, tarımsal ilaç kullanmadan, tamamen toprağın verimiyle ürün elde ettiklerini ve domateslerin gramaj olarak standartların çok üzerinde olduğunu kaydetti.

"KİLOSU 50 LİRADAN ALICI BULUYOR"

Sattığı domateslerin rekor ağırlığa ulaştığını belirten üretici Arif Meydanoğlu, "Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür.

Hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor. Geçenlerde bir tanesini tarttım, tam 1 kilo 200 gram geldi. Kilosunu ise 50 liradan satışa sunuyoruz" dedi.