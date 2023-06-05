300 hamburger menü sipariş etti! Beyonce yine ödediği parayla gündemde

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé, dünya turnesinin İskoçya ayağı sırasında verdiği dev yemek siparişi için tam 44 bin TL (1.800 sterlin) harcamıştı.

Restoranda ekibi için, tam 110 tavuk burger, 90 pide ve dokuz tavuk budu sipariş eden Beyonce, "Renaissance" adını verdiği turnesinin İngiltere ayağının ardından ekibi için düzenlediği partiyle yine gündem oldu.

Beyonce 300 hamburger menüyle ekibi için bir kutlama yaptı.

Sanatçının Londra'daki bir restorandan sipariş ettiği hamburgerlere 2 bin sterlin (ortalama 50 bin TL) ödediği öğrenildi.

BAHŞİŞ KONUSUNDA DA CÖMERT

İngiliz basını, Londra'daki konserleri sırasında kaldığı Corinthia Hotel'de çalışanlara binlerce sterlin değerinde cömert hediyeler verildiğini de yazdı. Beyonce otelin, geceliği 20 bin sterline mal olan kraliyet çatı katı süitinde kaldı.



Beyonce'nin oda ücretinin yanı sıra yardımcılara, kişisel şefine ve güvenlik görevlilerine 750'şer sterlin bahşiş verdiği öğrenildi.



