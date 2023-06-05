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Esra Bilgiç'ten yeni Cannes pozları! Kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu

05.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek ününe ün katan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor. Güzel isim son olarak iddialı dekoltesiyle olay oldu.

Esra Bilgiç'ten yeni Cannes pozları! Kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek oldukça popüler bir isim haline geldi.

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'ne katıldı.

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen oyuncu festival seçimleriyle adından söz ettirmişti.

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Cesur pozlarıyla dikkat çeken Esra Bilgiç siyah kalçasına kadar inen dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti.

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Siyah kocaman bir şapka takan oyuncu "Olaysın" yorumları aldı.

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